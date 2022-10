Das Interview war am Wahlabend auch im Liveticker der OÖNachrichten zur Bundespräsidentenwahl zu sehen. Tassilo Wallentin wurde auf die Unterstützung durch Franz Stronach und eine Boulevardzeitung angesprochen. Beides wies er von sich, ganz im Gegenteil, er habe alles selbst gemacht: "Als man mich gefragt hat, wer mein Wahlkampfleiter ist, (habe) ich einen Namen erfunden, weil in Wirklichkeit war ich es selber." In einem anderen Interview sprach er ebenso davon, einen "Namen erfunden" zu haben.