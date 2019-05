Wahltermin, Rauchverbot und teure Gesetze: Der große Poker im Parlament

Nach dem Bruch der VP/FP-Bundesregierung wird im Parlament gepokert. Die Volkspartei warnt vor einer rot-blauen Allianz, was die Freiheitlichen und Sozialdemokraten zurückwiesen.

Der Poker beginnt schon beim Termin für die Nationalratswahl. Vieles deutet darauf hin, dass der Wunsch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, möglichst früh im September zu wählen, nicht erfüllt wird. Gestern Nachmittag hieß es, es werde fix der 29. September, weil SPÖ und FPÖ das mehrheitlich beschließen.

Ein Sprecher von FP-Klubchef Norbert Hofer dementierte aber: "Es ist alles offen. Gespräche darüber wird es nächste Woche geben." Auch SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sagte: "Ein fixer Termin soll im Konsens mit allen Parlamentsfraktionen gefunden werden." Jedoch fügte Drozda hinzu: "Die SPÖ präferiert einen Wahltermin Ende September, also zum Beispiel den 29." Dafür spricht, dass der Intensiv-Wahlkampf nicht in die Sommerferien fallen würde. Dem Vernehmen nach wollen Rot und Blau aber auch später wählen, damit die ÖVP weniger Schwung aus der EU-Wahl mitnehmen kann.

Beim Thema Rauchverbot in der Gastronomie brodelt es ebenfalls in den Parteien. Die SPÖ möchte es, so wie einst in der Großen Koalition beschlossen, einführen. Die FPÖ erwartet von der ÖVP jedoch, dass von Schwarz-Blau gefasste Beschlüsse nicht wieder aufgehoben werden. Das Aus für das Rauchverbot war eine Koalitionsbedingung der Freiheitlichen. Die ÖVP ringt nun mit sich selbst. "Alles ist offen. Wir sind aber gesprächsbereit", sagt VP-Klubobmann August Wöginger. Auf Ebene der Gesundheitssprecher solle das Thema "vorbereitet" werden. Viele VP-Abgeordnete haben der Rücknahme des Rauchverbots, wie berichtet, nur mit Bauchweh zugestimmt. Jedoch gibt es im VP-Klub auch Wirtschaftstreibende, die ein Rauchverbot durchaus kritisch sehen. Wird es trotzdem eingeführt, wäre dies eine schwarz-rote Allianz.

Wöginger kündigt gegenüber den OÖN auch an, das Gespräch mit FP-Klubchef Hofer zu suchen. Nächste Woche soll besprochen werden, welche Projekte, die man im Ministerrat auf den Weg gebracht hat, im Parlament zumindest noch teilweise beschlossen werden könnten. Hier geht es etwa um die Steuerreform und die Erhöhung der Mindestpensionen.

Antrag gegen „Casino-Parlamentarismus“

VP-Klubobmann August Wöginger kündigt an, in der nächsten Nationalratssitzung einen Antrag gegen „Casino-Parlamentarismus“ einzubringen. „Damit im Wahlkampf keine Gesetze beschlossen werden dürfen, die hohe Kosten verursachen, mit denen sich die nächste Regierung herumschlagen muss“, so Wöginger. Details des Antrags liegen noch nicht vor.

Vor allem im Wahlkampf 2008 waren Wahlzuckerl beschlossen worden, die Milliardenkosten verursachten. Im Jahr 2017 haben sich die Parteien ähnlich verhalten, wenn auch weniger dramatisch.

Der Antrag ist laut Wöginger ein Bundesverfassungsgesetz und braucht damit eine Zweidrittelmehrheit. Aus den Parlamentsklubs von SPÖ und FPÖ heißt es auf Anfrage, dass man sich schon klar gegen teure Wahlzuckerl ausgesprochen habe. Ob man den VP-Antrag unterstütze, werde davon abhängen, was genau drinnen stehe.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at