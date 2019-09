Wahlkonfrontationen im Speed-Dating-Format

Der Wahlkampf ging gestern Abend mit dem Start der ORF-Duelle auch im Fernsehen in die Intensiv-Phase. Die Sendung "Wahl 19 – Die Duelle" stellt an insgesamt drei Abenden (auch am 11. und 18. September) alle Kandidaten der Parteien in 15 Duellen gegenüber.

Jeweils 20 Minuten duellierten sich am Mittwochabend Werner Kogler (Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (Neos), Karoline Edtstadler (ÖVP) und Peter Pilz (Liste Jetzt), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Kogler, Meinl-Reisinger und Pilz sowie Rendi-Wagner und Herbert Kickl (FPÖ). Die Spitzen von ÖVP und FPÖ, Sebastian Kurz und Norbert Hofer, hatten beim Auftakt von der einmaligen Vertretungsmöglichkeit Gebrauch gemacht.

Meinl-Reisinger und Kogler suchten in ihrem Gespräch als mögliche Partner für eine Dreierkoalition mit der ÖVP durchaus Gemeinsamkeiten: Bei "Grundrechten" könne man sich finden, so Kogler, Meinl-Reisinger sah Parallelen bei der Forderung nach "Anstand in der Politik". Beide zeigten sich aber skeptisch gegenüber den Türkisen und wollten sich nicht zu offensiv als Partner andienen: "Mit dieser Truppe sicher nicht", hielt Kogler fest.

Durchaus Unterschiede taten sich zwischen Kogler und Rendi-Wagner auf, die mit ihren unterschiedlichen Konzepten zum Klimaschutz um rot-grüne Wechselwähler warben. "Ökologie und Gerechtigkeit sind unter einen Hut zu bringen", plädierte Kogler für eine CO2-Steuer. Rendi-Wagner befand, man müsse "zuerst einmal die Bahn ausbauen".

Wenig Gemeinsames gab es zum Finale zwischen der SP-Chefin und dem FP-Klubchef. Rendi-Wagner warf Kickl im emotionalsten Duell vor, die "Arbeiter mit dem Zwölf-Stunden-Tag verraten" zu haben. Kickl konterte, die FPÖ habe in der Regierung "sozialpolitisch mehr zusammengebracht als die SPÖ in zehn Jahren". Einmal mehr erklärte Rendi-Wagner die FPÖ als nicht regierungsfähig, Kickl sagte, jede gewählte Partei habe ein Recht auf Regierungsbeteiligung.

