Wahlkampfkosten 2019: Rechnungshof traut den Angaben der ÖVP nicht

Dieser Rechenschaftsbericht einer Partei bietet mehrere Premieren. Mit einer noch nie da gewesenen Verspätung wurde gestern der Rechenschaftsbericht der ÖVP über das Jahr 2019 veröffentlicht.

"Außergewöhnlich" sei diese Dauer des Kontrollverfahrens, stellt der Rechnungshof (RH) fest. Ein Grund dafür war, dass 2019 das Parteiengesetz novelliert worden sei und Verschärfungen gebracht habe (unter anderem die Einbeziehung der VP-Bünde), wie Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker gestern sagte.

ZIB 1: Rechnungshof schickt Wirtschaftsprüfer

Vor allem aber verzögerte sich der Bericht, weil die Prüfer anhaltende Zweifel an den ihnen von der Partei übermittelten Zahlen hatten. "Das machte mehrere Fragerunden an die ÖVP notwendig", schreibt der RH. Von September 2020 bis April 2022 reichte die ÖVP folglich drei verschiedene Fassungen ihres Rechenschaftsberichts ein.

Kraker: "Das ist erstmalig so"

Doch auch die dritte Fassung konnte die Zweifel der Prüfer nicht ausräumen. Erstmals setzt der Rechnungshof daher einen Wirtschaftsprüfer ein, der die Angaben der ÖVP zu den Wahlkampfkosten für die Nationalratswahl 2019 prüfen soll. Das Auswahlverfahren wurde am Freitag gestartet.

Denn dass die ÖVP für die EU-Wahl 2019 mehr Geld ausgegeben haben will als für den Nationalratswahlkampf, wollen die Prüfer nicht glauben. Laut ÖVP flossen in die EU-Wahl 6,9 Millionen Euro, in die Nationalratswahl 5,6 Millionen.

Notwendig ist die Beiziehung eines Wirtschaftsprüfers, weil der Rechnungshof derzeit nicht das Recht hat, selbst Einsicht in die Finanzen der Parteien zu nehmen. Geplant ist zwar eine Novelle, die dem RH das bei begründetem Verdacht ermöglichen soll. Vorerst bleibt aber nur die Möglichkeit, einen Wirtschaftsprüfer einzusetzen, der direkte Einsicht in die Bücher nimmt und die Angaben der Partei überprüft.

"Das ist erstmalig so, dass der Rechnungshof das macht", betonte RH-Präsidentin Margit Kraker gestern. (mst)

„Seniorenbundvereine sind Teil der Partei“

Nicht nur den Verdacht auf Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze wird der Rechnungshof (nach weiterer Prüfung) beim Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt anzeigen.

Seniorenbund: Auch andere heiße Eisen werden den UPTS und in weiterer Folge gegebenenfalls das Bundesverwaltungsgericht beschäftigen. Das betrifft auch die – aufgrund der Corona-Hilfen von zwei Millionen Euro an den oö. Seniorenbund – heiß diskutierte Frage, ob die Vereine des VP-Seniorenbundes Teil der Partei sind. Als Teil der ÖVP hätte der Seniorenbund keine Corona-Hilfen beziehen dürfen.

Die Vereine seien Teil der Partei, sagt der Rechnungshof. Die Prüfer verweisen auf oftmals deckungsgleiche Vereinssitze in der jeweiligen Landesparteizentrale (so auch in Oberösterreich, Anm.), auf einschlägige Formulierungen in den Beitrittserklärungen (in OÖ tritt man zugleich der Partei bei) und die Selbstbeschreibung des Seniorenbundes: „Mehr als nur ein Bund. Verein, Teilorganisation und Interessensvertretung in einem.“ Einnahmen und Ausgaben der Seniorenbund-Vereine müssten daher Teil des Rechenschaftsberichts sein.

Wirtschaftsbund Vorarlberg: Ebenfalls beim UPTS angezeigt hat der Rechnungshof die Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Dazu haben die Prüfer die 1,6 Millionen Euro Inserateneinnahmen 2019 mit dem in Aufmachung und Umfang ähnlichen „Gemeindeblatt Bregenz" verglichen, wo solche Inserate nur 268.000 Euro erbracht hätten. Die Differenz von 1,3 Millionen Euro hat der Rechnungshof als verdeckte Parteispende an den Senat gemeldet.

Ebenfalls beim UPTS angezeigt hat der Rechnungshof die Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Dazu haben die Prüfer die 1,6 Millionen Euro Inserateneinnahmen 2019 mit dem in Aufmachung und Umfang ähnlichen „Gemeindeblatt Bregenz“ verglichen, wo solche Inserate nur 268.000 Euro erbracht hätten. Die Differenz von 1,3 Millionen Euro hat der Rechnungshof als verdeckte Parteispende an den Senat gemeldet. Inserate und Umfragen: Ebenfalls als verdeckte bzw. unzulässige Parteispenden angezeigt wurden Wahlkampfinserate in der „Niederösterreich Zeitung“ der ÖVP (64.000 Euro), die Werbung des Landwirtschaftsministeriums für den Bauernbundball (43.200 Euro) sowie zwei vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Umfragen vor der EU-Wahl 2019 (26.208 Euro).

Inserate und Umfragen: Ebenfalls als verdeckte bzw. unzulässige Parteispenden angezeigt wurden Wahlkampfinserate in der „Niederösterreich Zeitung" der ÖVP (64.000 Euro), die Werbung des Landwirtschaftsministeriums für den Bauernbundball (43.200 Euro) sowie zwei vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Umfragen vor der EU-Wahl 2019 (26.208 Euro).

Weitere NPO-Corona-Hilfen an VP-nahe Vereine

Neben dem oö. Seniorenbund, der fast zwei Millionen Euro aus dem „NPO-Unterstützungsfonds“ kassiert hat, profitierten weitere VP-nahe Organisationen in anderen Bundesländern (in geringerem Ausmaß) von NPO-Corona-Hilfen. Das ergab die Beantwortung einer zweiten Neos-Anfrage. Parteien und ihre Teil-organisationen sind von diesem Topf eigentlich ausgeschlossen. Im Umfeld anderer Parteien gab es kaum derartige Förderungen. Laut Ö1 bezog auch die Politische Akademie der ÖVP Corona-Hilfen – als Eigentümerin der Betreibergesellschaft des Seminarhotels auf dem Gelände. Das Hotel habe als Wirtschaftsbetrieb mit der Partei bzw. Akademie nichts zu tun, so die VP.