Wahlkampffinale: Das letzte Rittern um Wahlstimmen

Der Countdown läuft: In knapp einer Woche, am 29. September, wird der neue Nationalrat gewählt. Der Wahlkampf biegt in die Zielgerade ein, die Parteien rittern um noch unentschiedene Wähler – und damit um rund 480.000 potenzielle Stimmen.

In der letzten Woche stehen noch einige Medientermine am Programm – darunter die letzten ORF-Duelle am heutigen Montag. Zum Abschluss stellt sich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger SP-Chef Andreas Babler; VP-Chef Karl Nehammer tritt gegen FP-Obmann Herbert Kickl an. Am Donnertag strahlt der ORF die Elefantenrunde mit den fünf Spitzenkandidaten (die alle auch Parteichefs sind) der im Parlament vertretenen Parteien aus. Eine solche Runde gab es Anfang September bereits auf Einladung der Bundesländerzeitungen und der Presse in Salzburg.

Die Abschlusskundgebungen

Offiziell läuft der Wahlkampf bei fast allen der neun bundesweit kandidierenden Listen bis Freitag, die Abschlusskundgebungen gehen allesamt in der Bundeshauptstadt Wien über die Bühne.

Den Auftakt machen am Freitagvormittag ÖVP (voraussichtlich vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse) und KPÖ (vor dem Parlament), am Nachmittag folgen FPÖ (am Stephansplatz), Grüne (am Maria-Theresien-Platz) und Neos (auf der Freyung). Auch die Liste Petrovic (Parteilokal in der Wilhelm-Exner-Gasse), die Bierpartei (Platz der Menschenrechte) und die Liste "Keine von denen" (Ort noch unbekannt) halten am Freitag ihre Schlusskundgebungen ab. Die einzige Ausnahme bildet die SPÖ: Der Wahlkampfabschluss der Sozialdemokraten folgt erst Samstagvormittag am Victor-Adler-Markt.

