Wahlkampf mit Folgen: Türkis, Rot und Blau sollen Strafe zahlen

Der Rechnungshof bringt Transparenz: Am Freitag veröffentlichten die Prüfer die Rechenschaftsberichte von SPÖ und ÖVP für das Wahljahr 2017. Gegen beide wird es Anzeigen beim Parteiensenat im Kanzleramt geben – wegen unzulässiger oder zu spät gemeldeter Spenden sowie wegen überzogener Wahlkampfkosten.

Der Parteiensenat kann Bußgelder verhängen. Die ÖVP hat im Nationalratswahlkampf 2017 fast 13 Millionen Euro ausgegeben – um exakt 5.959.301,71 Euro mehr als erlaubt. Ihr droht eine Strafe von bis zu einer Million Euro.

Die SPÖ lag mit 7.383.429,95 Euro ebenfalls über der Sieben-Millionen-Grenze. Sie muss dafür maximal 40.000 Euro bezahlen.

Die FPÖ beziffert ihre Ausgaben mit 10,7 Millionen Euro, was bis zu 565.000 Euro Strafe bedeuten kann. Der blaue Rechenschaftsbericht liegt noch nicht vor.

Die SPÖ erhielt knapp 1,4 Millionen Euro an Spenden. Die 4,4 Millionen Euro für die ÖVP waren bereits bekannt. Auch durch Sponsoring kamen beide an viel Geld: Bei der ÖVP waren es 424.000 Euro, bei der SPÖ 387.000. Interessante Details: Der SPÖ wurden 1.341.539 Euro gespendet, darunter eine 60.000-Euro-Erbschaft.

Unter den roten Spendern finden sich prominente Namen wie Ex-Minister Alois Stöger (5590 Euro), Ex-Siemens-Vorständin Brigitte Ederer (15.000 Euro), der Unternehmer und Ex-Chef der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant, (15.000 Euro) und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (10.000 Euro).

Zu niedrige Mieten am See

81.000 Euro nahm die ÖVP 2017 aus Sponsoring auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene ein. 314.136,06 Euro kamen von anderen, darunter 68.000 Euro von der Raiffeisenlandesbank OÖ. Von der Energie AG OÖ kamen 15.000 Euro.

Trotz aller Spenden nahm die ÖVP Kredite über 15 Millionen auf, die SPÖ borgte dreieinhalb Millionen aus. Die SPÖ bekam vier Millionen über Mitgliedsbeiträge in die Kassa, die ÖVP nur 1,6 Millionen.

Rot wie Schwarz betrifft eine Causa aus Oberösterreich: Hier verpachtete das Land über Jahrzehnte Seegrundstücke für 73 Cent (zehn Schilling) Jahresmiete an die Sozialistische Jugend (Attersee) und die Junge Volkspartei (Mondsee) – die OÖN berichteten.

Der RH wertet die "nicht marktkonforme niedrige Pacht" als – seit 2012 illegale – staatliche Parteispende. Die JVP entrichtet mittlerweile 77.000 Euro für das Grundstück, die SJ müsste 280.000 Euro zahlen. VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmansdorfer warf der SP-OÖ "moralischen Betrug am Steuerzahler" vor. Alleine heuer seien dem Land durch die SP-Privilegien am Attersee 165.000 Euro an Pacht entgangen. Für den grünen Klubchef Gottfried Hirz muss(te) der "illegale Zustand" bei SPÖ und ÖVP dringend beendet werden.