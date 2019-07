Wahlkampf in der Werft: Kurz mobilisiert seine Unterstützer

Es war der erste Höhepunkt im Sommerwahlkampf von Sebastian Kurz: Am Freitag- abend kamen mehr als tausend Fans in die Korneuburger Werft, um den ÖVP-Spitzenkandidaten zu feiern. Das Veranstaltungsgelände war in Türkis gehüllt. Ex-Ö3-Moderator Peter Eppinger interviewte Kurz und ausgewählte Unterstützer auf der Bühne. Der Ex-Kanzler dankte dabei für den Rückhalt in den vergangenen Wochen.

Den Intensivwahlkampf will die Partei im September starten, doch Kurz hat schon mehr als 30 Veranstaltungen in den Ländern abgespult. Demnächst stehen Wanderungen in Tirol, Salzburg und dem Burgenland auf dem Programm.

Auch bei der Konkurrenz laufen die Wahlvorbereitungen. Neos und Grüne küren heute ihre Spitzenkandidaten; Beate-Meinl-Reisinger und Werner Kogler werden erstmals als Listen-Erste bei einer Nationalratswahl antreten. Auch für Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und für den Blauen Norbert Hofer ist der 29. September eine Premiere.

Kogler war zwar schon Spitzenmann bei der EU-Wahl, Hofer bewarb sich um die Bundespräsidentschaft – die Nationalratswahl ist aber eine neue Erfahrung für sie.

Die Erstellung der Listen könnte noch Überraschungen bringen. Bei den Neos wird über eine "Wild Card" für Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter (64) gemunkelt. Seine Kandidatur müsste jedoch von einer neuerlichen Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Die Grünen stehen vor einer speziellen Aufgabe: Sie haben keine Abgeordneten, die einen Wahlvorschlag einreichen könnten. Um antreten zu dürfen, müssen sie 2600 Unterstützungserklärungen sammeln. Den Anfang macht Kogler am Dienstag in Wien-Neubau, einem klassischen Bobo-Bezirk.

