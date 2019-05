Wahlkampf-Endspurt der ÖVP startet im Linzer Design Center

Der Veranstaltungsort ist Kanzler Sebastian Kurz gut in Erinnerung: Am 1. Juli 2017 wurde er auf dem Parteitag im Linzer Design Center zum VP-Obmann gewählt. Das Design Center ist am kommenden Montagabend auch jener Ort, an dem die ÖVP ihren Endspurt für den EU-Wahlkampf einläutet.

Für den "Auftakt zur Schlussoffensive" in Linz sind nicht nur Kurz, Landeshauptmann Thomas Stelzer, der österreichische VP-Spitzenkandidat Othmar Karas und Oberösterreich-Kandidatin Angelika Winzig angekündigt. Höhepunkt soll die Rede von Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), sein. Der Bayer strebt bekanntlich seine Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten an.

Wählermobilisierung betreibt die ÖVP in Oberösterreich bewusst auch bei der älteren Generation. Es sei "entscheidend", dass die "Generation 60 plus" zur Wahl gehe, sagte Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Winzig. Die Hintergründe: Rund 370.000 Wahlberechtigte in Oberösterreich (und rund 1,8 Millionen in Österreich) sind 60 Jahre oder älter. Und sie tendieren von allen Altersgruppen am stärksten zu den "traditionellen" Parteien ÖVP und SPÖ. Bei der EU-Wahl 2014 stimmten von dieser Altersgruppe 35 Prozent für die ÖVP und 34 Prozent für die SPÖ, zitierte Pühringer Wählerstromanalysen.

Weshalb Winzig, die um Vorzugsstimmen kämpfen muss, auch als Kandidatin des oö. Seniorenbunds beworben wird. Alle 77.000 Mitglieder in Oberösterreich seien angeschrieben worden. Der älteren Generation sei die Bedeutung des "Friedensprojekts Europa" bewusst, meinte Pühringer.

Kurz-Kritik an Salvini

Bei einem Hintergrundgespräch mit der türkisen Kandidatin Karoline Edtstadler warb Kurz gestern neuerlich für seine Vorschläge einer EU-Reform und schoss sich auf den italienischen Lega-Chef Matteo Salvini ein. Die Forderung Salvinis nach einer Aufweichung der Euro-Stabilitätskriterien sei "an Absurdität nicht zu überbieten und eine Gefahr für ganz Europa".

