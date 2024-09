Wahlkampf der Grünen in Linz: „Wichtig ist, dass bei uns alle laufen“

Das Wetter meint es nicht gut mit Justizministerin Alma Zadic und den Grünen. Was als Wahlkampftermin auf dem Linzer Hauptplatz geplant war, musste gestern aufgrund strömenden Regens in das Einkaufszentrum Lentia nach Urfahr verlegt werden. Dort, wo Jugendliche in Kaffeehäusern den Schulanfang verarbeiten, Pensionisten die Mehlspeisen genießen und Familien den Wocheneinkauf erledigen.