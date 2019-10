Wahljahr geht in der Steiermark ins Finale

So hat der steirische SP-Chef Michael Schickhofer bei einem Landesparteirat am Wochenende einen "Schichtwechsel" gefordert, es sei "Zeit für eine neue Führungsgeneration", stellte er auch den Anspruch auf den Landeshauptmannsessel. Der amtierende Landeshauptmann, Hermann Schützenhöfer (VP), hatte die Vorverlegung der Landtagswahlen um rund ein halbes Jahr gemeinsam mit der FPÖ durchgesetzt – er will seine Position erstmals per Wahl bestätigen. 2015 war die SPÖ mit 29,3 Prozent knapp vor der ÖVP gelegen (28,5). Beide Parteien hatten aber massiv verloren, woraufhin der bisherige Landeshauptmann Franz Voves (SP) zurücktrat und Schützenhöfer den Landeschefposten überließ.

Die FPÖ hatte 2015 massiv zugelegt (26,8 Prozent), Spitzenkandidat Mario Kunasek versucht nun, die aktuelle blaue Abwärtsspirale zu stoppen. Neos und Grüne hoffen auf Aufwind.

