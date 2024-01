Wahlen in Salzburg-Stadt: Schafft der rote Star die nächste Sensation?

Sieht man von den Ende Jänner gestaffelt anlaufenden Arbeiterkammer-Wahlen ab (in Oberösterreich von 5. bis 18. März, Anm.), dann ist die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg der Startschuss für das Superwahljahr 2024. Dass der Urnengang weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Beachtung findet, liegt an der Sensation, die in der Luft liegt.