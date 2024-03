Wahlen in Salzburg: Kommt der große Umbruch in der Mozartstadt?

In 119 Salzburger Kommunen werden am Sonntag die Gemeindevertretungen sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt (439.785 Wahlberechtigte). Die bundesweit größte Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf die Landeshauptstadt. In Salzburg tritt der seit 2017 amtierende Bürgermeister Harald Preuner (VP) nicht mehr an. Bei der Direktwahl für seine Nachfolge gehen Beobachter von einem Dreikampf aus.