Wahlbeteiligung: Niedrig im Westen, hoch im Osten

Rund zwei Drittel der Wahlberechtigten gingen zur Urne: Die Wahlbeteiligung liegt bei dieser Hofburg-Wahl laut Hochrechnung inklusive der Briefwahlstimmen bei knapp 66 Prozent. Van der Bellen nannte sie in einer ersten Reaktion im internationalen Vergleich hoch.

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beteiligung an Präsidentschaftswahlen kontinuierlich gesunken ist. Vor sechs Jahren betrug sie im ersten Wahlgang 68,5 Prozent und bei der Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer 74,2 Prozent.

Der bisherige Ausreißer nach unten war die Wahl 2010, als Heinz Fischer wiedergewählt wurde: Nur 53,6 Prozent der Stimmberechtigten nahmen teil. Bei Fischers erster Wahl lag die Beteiligung noch bei 71,6 Prozent.

Bis 1980 war die Beteiligung noch bei mehr als 90 Prozent gelegen; die höchste war 1951 mit 96,9 Prozent zu verzeichnen. Nach 1980 nahm die Wahlbeteiligung bis 2010 kontinuierlich ab.

Im Bundesländervergleich war die Wahlbeteiligung laut vorläufigem Ergebnis unterschiedlich – noch nicht eingerechnet sind allerdings die Briefwahlstimmen, die heute ausgezählt werden. In Oberösterreich liegt sie mit rund 52,4 Prozent laut vorläufigem Ergebnis etwa im Schnitt. Deutlicher darunter war sie in Vorarlberg mit lediglich 44,15 Prozent und in Tirol: 44,71 Prozent.

Im Burgenland und Niederösterreich lag die Beteiligung deutlich über dem Schnitt.