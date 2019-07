Wahlansagen: ÖVP will nicht mehr mit Kickl, SPÖ entdeckt den Klimaschutz

Herbert Kickl hat ein klares Ziel: Der nunmehrige FP-Klubchef will zurück ins Innenministerium. Entsprechend verärgert reagierte er zuletzt auf die Ankündigung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ihn im Falle des Falles nicht mehr als Innenminister angeloben zu wollen.

Nun kommt aber auch vom ehemaligen und potenziellen neuerlichen Koalitionspartner ÖVP eine Absage an Kickl: Ex-Kulturminister Gernot Blümel erklärt im Interview mit dem "Sonntags-Kurier" Kickl zur persona non grata. "Die FPÖ hat sich entschieden, den Weg nicht mit uns, sondern mit Kickl zu gehen – gegen uns. Wenn dieser Weg weiter verfolgt wird, ist es völlig wurscht, auf welchem Sessel Kickl sitzt, das geht sich dann nicht aus", sagt Blümel.

> Video: Die ÖVP will offenbar Herbert Kickl (FPÖ) nicht nur nicht mehr als Innenminister, sondern auf gar keinem Ministersessel mehr haben.

Der Vertraute von Ex-Kanzler und VP-Chef Sebastian Kurz wirft Kickl eine "sozialistisch-nationalistisch angehauchte" Diktion vor, weil er als blauer Stratege die Positionierung als soziale Heimatpartei zu verantworten habe. Auch der Umgang mit der "Ibiza-Affäre" spreche gegen die FPÖ als Koalitionspartner.

Die ÖVP hat allen Umfragen zufolge beste Chancen, bei der Nationalratswahl am 29. September Platz eins zu verteidigen, womit Van der Bellen Kurz wieder mit der Regierungsbildung betrauen sollte. Die Koalitionsbildung wird freilich unter den gegebenen Umständen durchaus schwierig, um Platz zwei matcht sich in den Umfragen die FPÖ mit der SPÖ.

Deren Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat die Sozialdemokraten am Wochenende inhaltlich auf die Wahl eingestimmt: Beim finalen Beschluss der Kandidatenliste durch den Parteirat strich sie unter anderem das Pensionsthema hervor. Bei einer Neuauflage von Türkis-Blau stünden "Angriffe" aufs System bevor, warnte sie. Auch dem Klimaschutz will sich die SPÖ verschreiben. Ein Klimaticket soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel deutlich vergünstigen, präsentierte Rendi-Wagner erste Pläne. An der geplatzten Regierung ließ sie kein gutes Haar: "Die einen lassen sich filmen, die anderen bezahlen", spielte sie auf das "Ibiza-Video" der FPÖ und die Wahlkampfkostenüberschreitung der ÖVP an. Wie berichtet, hatten die Türkisen 2017 die Obergrenze von sieben Millionen Euro fast ums Doppelte überschritten. Die SPÖ hatte um 400.000 Euro zu viel ausgegeben, die FPÖ hatte 10,7 Millionen verbucht.

Für heuer versprechen alle Parteien ein penibles Einhalten der Obergrenze. ÖVP und SPÖ wollten ihre Budgetpläne aber zuletzt nicht bekannt geben. Die FPÖ will für diesen Wahlkampf fünf Millionen Euro ausgeben, die Neos beziffern ihr Wahlkampfbudget mit 2,45 Millionen Euro. Die Grünen haben im Bund 800.000 Euro Budget, dazu soll noch Geld von den Landesorganisationen kommen. Die Liste Jetzt, die sich zur Wiederkandidatur entschieden hat, will mit 300.000 Euro auskommen.

Viele Pläne für Parlamentssitzung Vier Tage vor der Wahl tritt der Nationalrat noch einmal zu einer regulären Sitzung zusammen. Schon in der vergangenen Juli-Sitzung hat es dafür etliche Fristsetzungsanträge gegeben, um noch einige Gesetze durchzubringen. ÖVP und FPÖ wollen einen Teil der Steuerreform beschließen, konkret die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge und Vereinfachungen für Kleinunternehmer. Auch das Gewaltschutzpaket soll mit türkis-blauer Mehrheit kommen. Den Klimanotstand wollen alle Parlamentsparteien bis auf die FPÖ ausrufen. ÖVP, FPÖ und Neos planen eine kleine Ökostromnovelle. SPÖ und FPÖ wollen Sonderpensionsprivilegien abschaffen und das 13. und 14. Monatsgehalt gesetzlich absichern.