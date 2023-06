Waffenarsenal bei Rechtsextremen in Oberösterreich gefunden

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, informierte gemeinsam mit dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, dem Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Omar Haijawi-Pirchner, und Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried über die "hohe Gefährdungslage in Österreich".

Da sich die Gruppe "Outlaw Motorcycle Club Bandidos " auch in Oberösterreich ausbreiten wollte, habe man im Frühjahr 2021 intensive Ermittlungen begonnen. Dabei stellte man Verbindungen zum rechtsextremen Milieu auch in Oberösterreich fest, so Ruf. Es habe auch Überschneidungen mit dem berüchtigten "Objekt 21" gegeben.

Am 26. Juni 2023 wurden insgesamt 13 Razzien in Oberösterreich und Niederösterreich durchgeführt. Insgesamt wurden im Laufe der Ermittlungen 24 Razzien bei 16 Beschuldigten vorgenommen. Es kam zu zehn Festnahmen und sehr umfangreichen Funden. Dazu zählt ein Waffenarsenal von unter anderem 70 Langwaffen, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, panzerbrechende Waffen, 400 Signalwaffen, sowie Waffenteile, die in einer professionell eingerichteten, illegalen Waffenwerkstatt zusammengebaut wurden. Dort gab es auch einen Verkaufsraum. Gefunden wurde außerdem Drogen und 550 NS-Devotialien.

Haijawi-Pirchner betonte, dass die Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgehe, "genau gleich wie jene vom Islamismus" sei. Es habe in der Szene eine zunehmende Militarisierung gegeben: "Die enormen Waffenfunde zeigen, welche Gefahr von ihnen ausgeht." Die Szene sei heterogen, habe aber durch die Pandemie ein starkes Mobilisierungspotenzial erfahren: "Es gibt Überschneidungen mit Maßnahmenkritikern und Staatsverweigerern." Die Gefahr sei keine theoretische, erklärte Haijawi-Pirchner: "Allein 2022 gab es 660 Ermittlungsmaßnahmen, 100 Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Wenn Rechtsextremismus und organisierte Kriminalität zusammentreffen, entsteht eine höchste Gefährdungslage."

Waffenfunde in Oberösterreich

