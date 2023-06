VP Wien fordert "Marxismus-Check" bei Fördernehmern

Eine politische Orientierung an Lenin bedeute "unbedingte Feindschaft zum demokratischen Rechtsstaat", heißt es in dem Antrag, den die Wiener VP im Gemeinderat zur Abstimmung bringen will. Anlass für den Antrag ist offenbar der neue SP-Bundesparteichef Andreas Babler, in dessen Büro laut ÖVP, die sich auf Zeitungsberichte von 2022 bezieht, eine Lenin- und eine Marx-Büste gestanden seien. Dies sei "erschütternd", heißt es im Antrag.

Was gilt für "Karl-Marx-Hof"?

Und was ist mit dem "Karl-Marx-Hof" in Wien? Zur "Aufarbeitung des Marxismus-Leninismus bzw. des Kommunismus" solle ein Projekt im Wien Museum in Auftrag gegeben werden, bei dem Straßennamen bzw. Denkmäler auf "bedenklichen Hintergrund" überprüft werden sollen. Dazu gehören für die VP Wien neben dem Karl-Marx-Hof der Friedrich-Engels-Platz im 20. Bezirk und das Che-Guevara-Denkmal im Donaupark.

