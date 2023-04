VP verteidigt Platz eins, die großen Gewinner sind aber FPÖ und KPÖ

Dass es knapp werden könnte, mutmaßten Beobachter schon während des Wahltags: Auf Puls 4 kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer untertags an, er werde zurücktreten, sollte seine ÖVP nicht mehr auf Platz eins kommen. Ein letzter verzweifelter Appell an die Wähler?

Als gestern nach 17 Uhr die erste Hochrechnung von SORA für den ORF präsentiert wurde, lag die ÖVP tatsächlich nur knapp voran, dicht gefolgt von der FPÖ mit Spitzenkandidatin Marlene Svazek.

FP-Spitzenkandidatin Marlene Svazek Bild: APA/Helmut Fohringer

Von Hochrechnung zu Hochrechnung wuchs der VP-Vorsprung allerdings: Im vorläufigen amtlichen Endergebnis landete die ÖVP dann mit 30,4 Prozent und einem Verlust von 7,4 Prozentpunkten zwar auf ihrem bisher zweitschlechtesten Ergebnis bei Salzburger Landtagswahlen, blieb aber klar Erste. „Wir haben damit unser Ziel erreicht“, sagte ein sichtlich erleichterter Landeshauptmann Haslauer in der Runde der Spitzenkandidaten im ORF.

Download zum Artikel Landtagswahl in Salzburg 2023 PDF-Datei vom 23.04.2023 (94,04 KB) PDF öffnen

Leitartikel Leitartikel Ein Salzburger Schockerl Das Protestklima beschert uns eine Landeshauptleute-Dämmerung. von Wolfgang Braun Ein Salzburger Schockerl

Zwei große Gewinner hatte die Wahl: zum einen FP-Chefin Marlene Svazek, deren Partei auf 25,8 Prozent zulegte, zum anderen KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl, dessen KPÖ plus mit 11,7 Prozent den Sprung in den Landtag schaffte. Das ist ein Plus von 11,3 Prozentpunkten gegenüber dem KPÖ-Ergebnis von 2018.

ZIB 1: Hans Bürger (ORF) analysiert die Salzburg-Wahl

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) Bild: APA/Barbara Gindl

KPÖ in Salzburg-Stadt auf Platz 2

Selbst in etlichen Landgemeinden erreichten die Kommunisten Ergebnisse über der Zehn-Prozent-Marke. In Salzburg-Stadt kam die KPÖ vor Auszählung der Wahlkarten sogar auf 21,8 Prozent. Das ist in der Landeshauptstadt Platz zwei hinter der ÖVP (24,4 Prozent) und vor der FPÖ (20,2). Die SPÖ – lange Zeit die dominierende Kraft in Salzburg-Stadt – landete nur bei 16,9 Prozent.

David Egger (SP) Bild: APA/Barbara Gindl

Landesweit blieben die Verluste der SPÖ trotz des starken Ergebnisses des linken Wahlbündnisses KPÖ plus und der SP-Führungsdebatte auf Bundesebene überschaubar. Mit 17,9 Prozent landeten die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat David Egger dennoch auf dem historisch schlechtesten Wahlergebnis der SPÖ in Salzburg. Auch die Grünen verloren leicht auf 8,2 Prozent.

ZIB 1: Reaktionen auf Wahl in Salzburg

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Martina Berthold (Grüne) Bild: APA/Helmut Fohringer

Nicht mehr im Salzburger Landtag vertreten sein werden die Neos. Sie blieben mit 4,2 Prozent unter der Marke von fünf Prozent, die für einen Einzug notwendig ist.

Koalitionspräferenzen ließ Landeshauptmann Haslauer, der Erstplatzierte, gestern Abend nicht erkennen. Folgende Optionen hat die ÖVP: eine Zweierkoalition ginge sich sowohl mit der FPÖ als auch knapp mit der SPÖ aus. Möglich wäre natürlich auch eine Dreierkoalition mit SPÖ und Grünen.

Andrea Klambauer (Neos) Bild: APA/Barbara Gindl

FP-Spitzenkandidatin Marlene Svazek drängte auf eine Einbindung der Freiheitlichen in die Landesregierung. „Wir wollen Verantwortung übernehmen“, sagte sie. Eine schwarz-rote-grüne „Koalition der Verlierer“ sei angesichts des gestrigen Ergebnisses fehl am Platz.

Ihre Koalitionsbereitschaft signalisierten gestern aber auch SP-Chef Egger („wir stehen für konstruktive Gespräch zur Verfügung, aber nicht um jeden Preis“) und Grünen-Chefin Martina Berthold („wir sind bereit, weiter in der Regierung zu arbeiten, wir können aber auch Opposition“).

ZIB 1: KPÖ überrascht mit Einzug in Landtag

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Klar für die Rolle der „kritischen Opposition“ sprach sich KPÖ-Spitzenkandidat Dankl aus. „Wir werden dieser Regierung auf die Finger schauen, damit Themen wie leistbares Wohnen nach der Wahl nicht wieder unter den Tisch fallen“, sagte er. Das Ausmaß des KPÖ-Erfolgs erklärte er damit, dass KPÖ plus versucht habe, „Menschen zu erreichen, die oft nicht mehr gewusst haben, wen sie wählen sollen. Viele Menschen wollen eine andere Politik.“

Mehr zum Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Marlene Svazek: Das Gegenmodell zu Herbert Kickl Die junge Salzburgerin vermeidet jede aggressive Note und verlangt das auch von anderen. Ein Portrait. Marlene Svazek: Das Gegenmodell zu Herbert Kickl

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik Drei Landeswahlen, eine türkis-grüne Einsicht: Weitermachen bis 2024 WIEN. In der Bundesregierung will niemand über vorgezogene Neuwahlen nachdenken. Drei Landeswahlen, eine türkis-grüne Einsicht: Weitermachen bis 2024

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger