VP-Untersuchungsausschuss: Querschläge und ein Gerücht

Auf Ibiza folgt die Inseratenaffäre. Im nächsten Untersuchungsausschuss wollen sich die drei Oppositionsparteien, aber auch die Grünen praktisch ausschließlich mit dem Wirken der ÖVP unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz beschäftigen. Es soll neben der Inseratenvergabe um Personal- und Beschaffungsentscheidungen in VP-geführten Ministerien gehen.

Dem Novum des "Vier gegen einen" sind auch die Anlaufschwierigkeiten geschuldet. Derzeit streiten die Fraktionen, wer die wichtige Rolle des Verfahrensrichters einnehmen soll. Die SPÖ wollte den Meidlinger Bezirksrichter Oliver Scheiber, den die ÖVP als zu parteinah sah und blockierte. Deren Kandidat, Ronald Rohrer, der schon Stellvertreter des Verfahrensrichters im Ibiza-Ausschuss, Wolfgang Pöschl, war, scheiterte am SP-Nein.

Die Entscheidung soll in einem neuen Geschäftsordnungsausschuss am 1. Dezember fallen. Die Zeichen standen zuletzt auf Pöschl, wie ein Rundruf der OÖNachrichten ergab. Feststehen dürfte, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) trotz der Gegenwehr der anderen Parteien wieder das Amt des Ausschussvorsitzenden übernehmen wird. Der U-Ausschuss soll am 16. Dezember vom Nationalrat offiziell eingesetzt werden. Danach startet die Aktenanforderung, für deren Lieferung den Behörden und Ministerien sechs Wochen eingeräumt werden. Mit der ersten Sitzung rechnet David Stögmüller, der mit Nina Tomaselli wieder das Gespann der Grünen bilden möchte, "Anfang März". In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, die ÖVP würde an der Vorbereitung eines zweiten U-Ausschusses arbeiten. Dabei sollten die Inseratenaktivitäten von SP-geführten Regierungen aufgearbeitet werden.

"Derartige Überlegungen kann ich nicht bestätigen", sagte Andreas Hanger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Hanger war streitbarer VP-Fraktionsführer im Ibiza-Ausschuss. Ob er diese Rolle wieder übernehmen wird, sei offen. Es wäre aber "eine spannende Aufgabe", die ihn "sicher wieder interessieren würde", so Hanger.