VP, SP und Neos: Die Koalition der guten Hoffnung

„Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes“: Mit diesen Worten leitete VP-Chef Christian Stocker – flankiert vom SP-Vorsitzenden Andreas Babler und Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger – die Präsentation des schwarz-rot-pinken Regierungsprogramms ein.

Der Termin hatte Premierencharakter – in mehrfacher Hinsicht. Noch nie hat es nach einer Nationalratswahl so lange gedauert, bis sich eine Koalition gefunden hat. Und noch nie hat es in Österreich eine Koalition dieser drei Parteien gegeben.

Hält der Fahrplan, soll die neue Bundesregierung am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. 155 Tage werden dann seit dem Wahltag vergangen sein, zweimal sind Koalitionsverhandlungen in dieser Zeit krachend gescheitert.

Zusammenhalt zu versprühen war am Donnerstag das erklärte Ziel von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger, Gerade bei letzteren beiden wirkte der Umgang etwas hölzern, eine Spur zu bemüht. Ganz scheinen die gegenseitigen Vorwürfe nach dem Platzen der ersten Verhandlungen Anfang Jänner noch nicht verdaut zu sein.

Damoklesschwert Budget

„Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“ ist der Titel des 211 Seiten starken Programms (mehr dazu hier). Die Einigung sei nur durch einen zutiefst österreichischen Grundsatz gelungen: „Durchs Reden kommen die Leute zusammen“, so der designierte Bundeskanzler Stocker. Ähnlich die Einschätzung seines Vizes Babler: Dieser sprach lobend von „einem Kompromiss im besten Sinn des Wortes“.

Besagte Kompromissfähigkeit hatte Van der Bellen nach dem Scheitern der blau-schwarzen Verhandlungen entschieden eingemahnt. Warum es im zweiten Anlauf doch geklappt hat, führt Meinl-Reisinger darauf zurück, dass es nun die Bereitschaft gegeben habe, Verantwortung zu übernehmen – mit allen Konsequenzen. Dazu seien zunächst nicht alle bereit gewesen. Die Neos-Chefin schwor die Bürger auf „harte Jahre“ ein, die Budgetsituation sei schwierig. Geld soll bei den Pensionen frei werden, die Lohnnebenkostensenkung soll kommen, „sobald es möglich ist“.

Hier kommt der Passus des „allgemeinen Budgetvorbehalts“ ins Spiel, der über den von Schwarz-Rot-Pink ab 2027 geplanten Maßnahmen schwebt. Bis 2031 müssen 18,1 Milliarden Euro eingespart werden. Den Vorwurf, ein Regierungsprogramm nur für zwei Jahre geschrieben zu haben, wiesen die drei Politiker zurück. Jetzt schon fixe Annahmen über die künftige (Wirtschafts-)Entwicklung zu treffen, wäre unseriös, argumentierten sie.

Schmälere Stühle stehen bereit

21 Mitglieder soll die neue Regierung umfassen – ein Kanzler, dreizehn Minister, sieben Staatssekretäre. Noch sind nicht alle Personalentscheidungen gefallen (mehr dazu hier), die Regierungsbank im Plenarsaal wurde jedoch bereits entsprechend nachgerüstet. Gab es hier bisher nur 18 Sitzgelegenheiten, wurden nun schmälere Sessel positioniert, damit auch alle Regierungsvertreter einen Platz bekommen.

Der Frage, ob die neue Regierung personell zu üppig aufgestellt sei, hielt Stocker entgegen, dass diese Größe kein Novum sei. Zudem seien die Herausforderungen – etwa bei Integration, EU, Klimaschutz – heutzutage deutlich größer. Babler betonte, dass die Ministerien führbar sein müssten. Gerade in großen Ressorts brauche es deshalb einen Minister und dazu einen Staatssekretär.

Stichwort Führung: Zur Koordinierung innerhalb der Dreier-Koalition wird ein eigener Ausschuss eingerichtet. Diesem wird auch die Vorbereitung der Ministerratssitzungen zufallen – dort herrscht Einstimmigkeitsprinzip. Die Einzelheiten, wie genau dieser Ausschuss funktionieren soll, wurden heute noch nicht geliefert.

