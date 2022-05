VP-Parteitag ohne Mitterlehner

„Ich werde am Parteitag in Graz nicht teilnehmen“, teilte Mitterlehner im Gespräch mit den OÖNachrichten mit. Zu seinen Beweggründen für die Entscheidung, die Einladung, die ihn am Montag erreicht habe, nicht anzunehmen, wollte der Ex-Vizekanzler „keinen Kommentar“ abgeben. Die VP-Zentrale hatte Mitterlehner wie alle anderen lebenden ehemaligen Parteiobmänner nach Graz eingeladen. Mitterlehners Abgang 2017 war ein teils öffentlich ausgetragener Konflikt mit dem damals aufstrebenden Außenminister Kurz vorangegangen.

In einem Buch beschrieb der Mühlviertler später die Vorgänge als von langer Hand geplante Machtübernahme durch das Team um Kurz. Der wegen diverser Korruptionsermittlungen im Herbst 2021 zurückgetretene Ex-Kanzler hat sein Kommen für Samstag bereits angesagt. Er soll mit einem kurzen Interview auf der Bühne als Parteiobmann verabschiedet werden.