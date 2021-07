Am 28. August findet in St. Pölten plangemäß der ÖVP-Parteitag statt, bei dem sich Bundeskanzler Sebastian Kurz erneut der Wahl zum Obmann stellen wird. Es soll dabei keine Überraschungen geben, die Partei will signalisieren, dass sie die stabile Kraft ist. Entsprechend sind auch bei den Stellvertretern keine Änderungen geplant. Beim Parteitag 2017 in Linz präsentierte Kurz als seine Vizes drei Frauen und einen Mann: Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner, die Bregenzer Stadträtin Veronika