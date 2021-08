VP-Parteitag beschließt härteren Migrationskurs

Neben der Wiederwahl von Sebastian Kurz als Bundesparteiobmann gibt es beim heutigen VP-Parteitag in St. Pölten auch inhaltliche Schwerpunkte.

Die Delegierten werden einen Leitantrag beschließen, der einen harten Migrationskurs vorgibt.

Gefordert wird, dass Sozialleistungen an die Voraussetzung einer gelungenen Integration geknüpft werden. Auch ein dezidiertes Verbot der Scharia (islamische Rechtsprechung) wünscht sich die ÖVP.

Weitere Themen des Leitantrags sind der wirtschaftliche Aufschwung und die Digitalisierung. Alle Schülerinnen und Schüler sollen mit Laptops ausgestattet, die Digitalisierung der Schulen soll vorangetrieben werden.

Die für den Leitantrag gewählten Schlagworte lauten "erfolgreich, sicher und lebenswert". Der wirtschaftliche Aufschwung soll genutzt werden, sagte Generalsekretär Axel Melchior am Freitag. "Wir sehen es als zentral an, unsere heimischen Betriebe zu entlasten und besonders in Krisenzeiten bestmöglich zu unterstützen."

Mit einem Gründerpaket soll der Wirtschaftsstandort gestärkt und die Unternehmensgründung vereinfacht werden.

Bei der Migration bleibe der Leitgedanke der Volkspartei: Integration durch Leistung. "Jeder, der in Österreich lebt, muss seinen Beitrag leisten. Unser Kampf gegen illegale Migration und das Schlepperwesen muss entschlossen fortgesetzt werden", bekräftigt die ÖVP ihre Position. Darüber hinaus müsse der politische Islam weiter konsequent bekämpft werden, "indem politische Organisationen verstärkt kontrolliert, entschlossen gegen Hass und Extremismus im Netz vorgegangen und ein Sharia-Verbot geschaffen wird".

"Selbstbestimmtes Leben"

Für eine Integration durch Leistung soll gesorgt werden, indem die Deutsch- und Wertekurse ausgebaut und Sozialleistungen an die Voraussetzung einer gelungenen Integration geknüpft werden.

Auch andere Themen werden angesprochen: Der älteren Generation will man mithilfe des Pflege-daheim-Bonus so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Die ÖVP stehe weiters für einen starken ländlichen Raum, in dem die Menschen gleichwertige Chancen vorfinden wie in der Stadt.

Beim Klimaschutz bekräftigt die Partei die Linie von Kurz: Man wolle "Technologieoffenheit in der Mobilität und synthetische Kraftstoffe statt Auto-Feindlichkeit". (chk)