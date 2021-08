VP-nahe Stiftung kritisiert Mangel an Kinderbetreuung

Stiftungschefin und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz fordert deshalb von der Bundesregierung die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr.

Im Juni hat Schultz mit den Kammern, dem ÖGB und der Industriellenvereinigung auf "flächendeckende und leistbare" Betreuungsplätze ab dem ersten Geburtstag bis zum 14. Lebensjahr gedrängt. Das unterstütze die elterliche Teilnahme am Arbeitsmarkt und fördere die Kindesentwicklung.

Aus der Studie geht hervor, dass die Betreuungsquote von unter Dreijährigen etwa in Dänemark bei 66 Prozent und in den Niederlanden bei 65 Prozent liege, in Österreich aber nur bei 23 Prozent. Dabei würden besonders Kinder aus sozial benachteiligten Schichten von frühkindlicher Bildung profitieren, so die Eco-Austria-Direktorin Monika Köppl-Turyna.

Dass Schultz nun eine bundesweite frühkindliche Bildungsoffensive will, ist für Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre "ärgerlich". Denn diese Forderung "ignoriert die ÖVP seit Jahr und Tag". SP-Familiensprecherin Petra Wimmer hofft, dass die Studie auch Familienministerin Susanne Raab (VP) erreicht. Die SPÖ fordere seit Monaten den schnelleren Ausbau von Betreuungsplätzen.