VP-Landeschefs in Wien, Stelzer gegen Attacken auf Justiz

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hatte zuvor gesagt: Er stehe zu Kurz, aber "wenn’s passiert ist, braucht’s Konsequenzen". Nun müssten die Fakten auf den Tisch, damit volle Aufklärung geleistet werde. Und: "Wir in den Ländern haben damit nichts zu tun."

Bünde schließen die Reihen

Am Nachmittag legte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter eine Solidaritätsnote der neun VP-Landesparteiobleute vor. Man stehe "geschlossen hinter Sebastian Kurz" und gehe davon aus, "dass sich die strafrechtlich relevanten Vorwürfe als falsch herausstellen werden". In der jetzigen Situation hält man "eine stabile Bundesregierung mit Kurz an der Spitze für ganz entscheidend".

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte jedoch auf Nachfrage über die massive Kritik der Bundes-VP an der Justiz in den Tagen vor den Razzien ("linke Zellen" in der WKStA): "Ich habe in den letzten Monaten mehrmals betont, dass ich nichts davon halte, wenn die Justiz zur Zielscheibe von politischen Attacken wird." Er habe "großes Vertrauen in die Justiz" und sei auch davon überzeugt, dass man sie jetzt "in Ruhe arbeiten lassen soll", so Stelzer.

Die VP-Teilorganisationen haben wie die Landeschefs die Reihen für Kurz geschlossen. Dieser habe "erfolgreich regiert", erklärte Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec als Sprecherin der Bündechefs: "Sebastian Kurz hat unsere volle Unterstützung und genießt unser Vertrauen."