VP-Inseratenaffäre: Karmasin torpediert Beinschabs Pläne für den Kronzeugenstatus

Die Meinungsforscherin wird beschuldigt, gemeinsam mit ihrer Berufskollegin Sophie Karmasin und Thomas Schmid (Ex-Generalsekretär im Finanzministerium) federführend die VP-Inseratenaffäre um Ex-Kanzler Sebastian Kurz aufgesetzt zu haben. Im Erfolgsfall bliebe ihr eine Anklage erspart. Doch dagegen will die Ex-Familienministerin Karmasin vorgehen. In einem Brief an die WKStA bezeichnet ihr Anwalt Norbert Wess den Kronzeugenstatus für Beinschab als „absolut unzulässig“.