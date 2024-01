VP-EU-Liste bald fertig: Lopatka Favorit für Platz eins

Im ZiB2-Interview am Donnerstagabend wollte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) noch nicht verraten, wer die VP-Spitzenkandidatur bei der EU-Wahl im Juni übernehmen wird. Aber: „Ich weiß es schon“, sagte Nehammer. Tatsächlich dürfte die Bekanntgabe demnächst erfolgen: Am Montag trifft sich der VP-Bundesparteivorstand in Wien, eine Präsentation rund um diesen Termin gilt als wahrscheinlich. Favorit für Platz eins der Liste ist, wie den OÖN aus VP-Kreisen bestätigt wird, der frühere