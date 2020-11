Vorsichtiger Optimismus, dass Restriktionen wirken

Österreichweit wurden gestern, Dienstag, 6120 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Oberösterreich war laut Innen- und Gesundheitsministerium mit 1183 Fällen am stärksten betroffen.

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Public-Health-Experte Hans Peter Hutter interpretierten in einem gemeinsamen Pressegespräch den Trend vorsichtig optimistisch. Es zeige sich eine anhaltende Entschleunigung bei den Infektionen, erklärten beide.

Im Gesundheitsministerium wollte man die Zahlen nicht kommentieren. Ob die verschärften Corona-Maßnahmen wirken, die seit 2. November gelten, stehe erst nach acht bis zehn Tagen fest.

Der Hauptausschuss des Nationalrats wird heute vorsorglich die Ausgangssperre um weitere zehn Tage verlängern. Im Covid-19-Maßnahmengesetz ist die Zehn-Tages-Begrenzung eines Lockdowns festgeschrieben, eine automatische Verlängerung ist nicht möglich. Rendi-Wagner kündigte an, dass die SPÖ die Fortsetzung der Ausgangssperre mittragen werde.

Rendi-Wagner, deren Mutter selbst wegen Corona im Krankenhaus behandelt wurde, forderte gestern die Einsetzung eines unabhängigen Expertenrats. "Es ist notwendig, Wissenschafter hier weisungsfrei reden zu lassen", sagte sie. Es brauche wieder mehr Glaubwürdigkeit.

Zudem plädierte die SP-Chefin und Medizinerin dafür, das Contact-Tracing wieder zu forcieren. Nur so sei es möglich, die Pandemie zu bekämpfen und einen dritten Lockdown zu verhindern. Mit Blick auf die jüngsten Forschungserfolge forderte Rendi-Wagner zudem einen nationalen Impfplan.

Fragwürdiges Distance Learning

Einig sind sich Rendi-Wagner und Hutter auch, was mögliche Schulschließungen anlangt. Beide sprachen sich dagegen aus und verwiesen auf Studien, wonach Kinder bei der Virusverbreitung eine geringe Rolle spielten. Auch die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde meldete sich zu Wort. So habe sich gezeigt, dass an den Oberstufenschulen in Salzburg und Tirol, die bereits eine Woche vor den Herbstferien auf Distance Learning umgestellt hatten, die Corona-Infektionen nicht abgenommen haben. "Es gibt derzeit keinen Hinweis, dass die Umstellung auf Distance Learning etwas bringt", sagte der Kinder-Infektiologe der Grazer Uni-Klinik Volker Strenger. Freizeitkontakte seien schwieriger zu kontrollieren als der Aufenthalt in der Schule.

In Oberösterreich wurden gestern wieder Neuinfektionen an Schulen gemeldet: Betroffen waren 72 Lehrer und 154 Schüler. Die Bildungsdirektion gab einen Leitfaden heraus, wonach Volksschüler bei einer Körpertemperatur von knapp 38 Grad nicht zwingend zu Hause bleiben müssen. (gana)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.