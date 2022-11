Am vierten Oktober sind die Verhandler in der Eisenbahn-Branche zum ersten Mal aufeinandergetroffen. Gestern kurz nach elf Uhr haben die Arbeitnehmer in der fünften Verhandlungsrunde das "letzte" Angebot der Arbeitgeber offiziell abgelehnt, so die Darstellung der Vida-Verhandlerin Olivia Janisch.