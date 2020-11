Vorbereitungen für verschärften Lockdown

"Die nächsten Tage werden zu Tagen der Weichenstellung. Kommt es zu keiner Entspannung durch Wirksamkeit des Teil-Lockdowns, dann werden wir den Teil-Lockdown verschärfen müssen", sagte Anschober. Wie die Verschärfungen konkret aussehen könnten bzw. ob Schulen gänzlich geschlossen werden, darüber hielt man sich im Gesundheitsressort bedeckt.

Video: Warnung vor Überlastung des Gesundheitssystems

Die gemeldeten positiven Testungen – 5933 waren es österreichweit am gestrigen Sonntag, rund 8000 am Samstag – bezeichnete Anschober als "dramatisch hoch", die mittlerweile 459 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen – ein Zuwachs um 58 Prozent binnen einer Woche – als "besorgniserregend". Es gelte nun, dafür Sorge zu tragen, dass "die Grenzen des Gesundheitssystems nicht überschritten werden", warnte Anschober. Als Richtwert nannte das Gesundheitsministerium auf OÖN-Anfrage 850 Intensivpatienten: "Es stehen neue Maßnahmen im Raum, wenn das Risiko besteht, dass diese Zahl überschritten wird." Durch den "langen Bremsweg" müsse man entsprechend früh reagieren. Grundsätzlich sind noch 515 Intensivbetten verfügbar, allerdings sei auch ohne Covid eine Intensivstation meist zu einem Drittel belegt, betonen Ärzte.

Anschober appellierte an die Bevölkerung, die Kontakte "zumindest zu halbieren", den Mindestabstand einzuhalten, Mund-Nasen-Schutz-Masken zu tragen, die Maßnahmen wie die Ausgangsbeschränkungen konsequent einzuhalten und die Stopp-Corona-App zu verwenden. Auch die Gesundheitsreferenten aller Bundesländer haben gestern in einer gemeinsamen Erklärung an die Bevölkerung appelliert, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. Der Kampf gegen das Virus sei nicht nur in den Spitälern, sondern durch Eigenverantwortung und Zusammenhalt vor den Toren der Krankenhäuser zu gewinnen, hieß es in dem Statement.

