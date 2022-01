Vorbereitung auf die Welle: Gelockerte Quarantäne, Extra-Betten

Mit den schon ab heute gelockerten Quarantäneregeln (siehe Kasten) will die Regierung auch abwenden, dass durch die Omikron-Welle Personalengpässe in sensiblen Bereichen entstehen. Dort sollen Kontaktpersonen von Infizierten mit täglich gültigem Test und FFP2-Maske weiterhin arbeiten gehen.

Zu diesem Personenkreis soll neben Spitals- und Gesundheitspersonal jenes der "kritischen Infrastruktur" zählen, also von Energie- und Wasserversorgung, Müllabfuhr und Abwasserwirtschaft, Feuerwehr und Rettungsdiensten, Apotheken, TV/Radio und Telefongesellschaften.

Die genaue Einstufung überlasse man den Gesundheitsbehörden, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) angekündigt. Nachsatz: Der Bildungsbereich, also Lehrkräfte, soll dazugezählt werden. Nach dem Bund-Länder-Gipfel hat Gecko-Chefkoordinator Generalmajor Rudolf Striedinger von Krisenplänen gesprochen. Entsprechende Vorbereitungen wurden in Oberösterreich bei einem "Sicherheitsgipfel" zum Jahreswechsel in Angriff genommen. Die Palette reicht von Homeoffice über Maskenpflicht bis zu Teamtrennungen mit kontaktloser Übergabe.

Weniger konkret waren am Freitag die Informationen aus dem Innenministerium und dem Verteidigungsressort, wenn es um die Polizei und das Bundesheer geht. Verstärkte "Hygienemaßnahmen und Tests sowie Kontaktreduktion" würden je nach Lage umgesetzt, hieß es etwa aus dem Innenministerium.

Reha-Zentren werden geöffnet

Weil man wegen Omikron eine steigende Hospitalisierungsrate erwartet, werden die Sozialversicherungen ihre Rehabilitationszentren für die Übernahme von Patienten öffnen. Wie schon am Beginn der Coronakrise sollen auch diesmal Non-Covid-Patienten und solche, die nicht mehr ansteckend sind, aufgenommen werden, kündigte Co-Dachverbandschef Peter Lehner an.

Eine konkrete Bettenzahl werde nicht zur Verfügung gestellt, um Leerstände und damit Kosten zu vermeiden. Man könne aber auf Bedarf schnell handeln, versicherte Lehner.

