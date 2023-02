Vorarlbergs Seniorenbund mit Steuerproblemen

Erst am Dienstag hatte Vorarlbergs ÖVP die Neuausrichtung des Wirtschaftsbunds nach Steuervergehen vorgestellt, jetzt steht auch der Vorarlberger Seniorenbund wegen Steuerversäumnissen in der Kritik.

Jahrelang sollen weder Abgaben auf Einnahmen aus Seniorenreisen noch auf Inseratenumsätze im hauseigenen Magazin entrichtet worden sein, wie "Standard" und "ZIB2" berichteten. Vorarlbergs Seniorenbund – die VP betont, es handle sich um den Verein, nicht um die gleichnamige Teilorganisation – hatte im August 2022 Selbstanzeigen eingebracht und muss bis zu 200.000 Euro nachzahlen.

So wurden für Inserate im vierteljährlich erscheinenden Magazin 50.000 Euro an Werbeabgabe nicht bezahlt. Zudem bezahlte der Seniorenbund seinem langjährigen Landesgeschäftsführer seit 1996 Prämien für eine Lebensversicherung, führte die dafür fälligen 15.000 Euro Lohnsteuer aber nicht ab. In beiden Punkten hat der Seniorenbund die Nachforderung bereits bezahlt.

Den Hauptanteil der Steuernachforderung machen Seniorenreisen aus, die der Seniorenbund anbot und mitveranstaltete. Für die Einnahmen daraus wären seit 2012 Umsatzsteuer in Höhe von 131.000 Euro sowie 3000 Euro Körperschaftssteuer fällig gewesen. Dagegen hat der Seniorenbund Rechtsmittel eingelegt. Bei den Gruppenreisen sei man davon ausgegangen, "dass wir als gemeinnütziger Verein keine Körperschafts- und Umsatzsteuer zahlen müssen", sagt Vorarlbergs Seniorenbund-Obmann Werner Huber.

Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli fühlte sich an die Causa Wirtschaftsbund Vorarlberg erinnert. Auf der einen Seite würden mit Inseraten und Reiseveranstaltungen Millionen eingenommen, auf der anderen Seite bezahle man keine Steuern. Parallelen sah auch Vorarlbergs Neos-Klubobfrau Sabine Scheffknecht. "In der ÖVP weiß offensichtlich niemand, wie man korrekt Steuern bezahlt."

