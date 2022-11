Vorarlberger Wirtschaftsbund muss 770.000 Euro an Steuern nachzahlen

Die Inseratenaffäre um den Vorarlberger Wirtschaftsbund (WB) hat erste rechtliche Konsequenzen. Man habe nach achtmonatiger Prüfung durch die Finanzbehörde den Bescheid für eine Steuernachzahlung über rund 770.000 Euro erhalten, teilte der Obmann der VP-Teilorganisation, Karlheinz Rüdisser, am Donnerstag mit.

Für die Zuwendungen, die vom WB an die Volkspartei von Landeshauptmann Markus Wallner geflossen sind, könnten weitere 105.000 Euro fällig werden. Vorausgesetzt, der Standpunkt des Finanzamtes, das im WB einen eigenständigen Verein sieht, setzt sich durch. Was Rüdisser als "sehr strittig" beurteilt. Der Rechnungshof (RH) sieht im WB eine Parteiorganisation, die somit keine Zuwendungsabgabe zu leisten hätte.

Aber auch die Ansicht des RH birgt Tücken für den Wirtschaftsbund. Die staatlichen Prüfer sehen 1,3 Millionen Euro an Inserateneinnahmen für das WB-Magazin "Vorarlberger Wirtschaft" als unzulässige Parteispenden. Folgt der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt dieser Logik, dann sind weitere Geldbußen fällig.

In einer zweiten VP-Causa verfolgt der Seniorenbund die entgegengesetzte Strategie: Man hofft, dass der UPTS die Vereine als unabhängig anerkennt. Andernfalls müssten diese als VP-Teilorganisationen Corona-Hilfen zurückzahlen, alleine in Oberösterreich 1,9 Millionen Euro.

In Vorarlberg ließ Rüdisser offen, ob man gegen die Bescheide (Körperschafts- und Umsatzsteuernachzahlung) Beschwerde einlegen wird. FP-Chef Christof Bitschi forderte stattdessen als Reaktion Wallners Rücktritt.

Weil für das WB-Magazin ab 2018 die Inseratenerlöse explodiert sind, wurde dieses Geschäft von der Finanz nicht als hoheitlich angesehen. Zwischen 2016 und 2021 hat der WB im "Ländle" nach eigenen Angaben bei einem Aufwand von 1,7 Millionen Euro durch Inserate 4,3 Millionen Euro eingenommen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt deshalb auch gegen mehrere Personen wegen Abgabenhinterziehung.

Ebenfalls nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Rüdisser, den aktuellen Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Wallner (alle VP) wegen des Verdachts der Vorteilsnahme. Ein anonymer Unternehmer wirft Wallner vor, Amtsgeschäfte als Gegenleistung für Inserate im WB-Magazin in Aussicht gestellt zu haben. Der Mann soll in der Zwischenzeit von der WKStA einvernommen worden sein. Wallner wirft diesem "glatte Lügen" vor.

Schmid bei seinem Auftritt vor dem U-Ausschuss Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Ausschluss von Schmid

Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid wird auf Empfehlung des 2012 gegründeten Ethikrats der ÖVP aus der Partei ausgeschlossen.

Die Causa war in dem von der früheren steirischen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic geleiteten Gremium bereits am Mittwoch beraten worden. Die von Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestandenen Verfehlungen seien nicht tragbar, hieß es. „Eine solche Vorgangsweise hat jetzt und in Zukunft für alle vergleichbaren Fälle erwiesenen schweren Fehlverhaltens zu gelten“, hielt der Rat in einer Erklärung fest. Schmids Wortwahl in den bekannten Chats zeugten von „mangelndem Respekt“ und seien „völlig unangemessen und abzulehnen“.

Schmids Mitgliedschaft war zuletzt ruhend gestellt. VP-Chef und Kanzler Karl Nehammer sowie Generalsekretär Christian Stocker bekräftigten, dass die Entscheidung umgesetzt werde, erfolgt ist sie noch nicht. Formal zuständig ist der ÖAAB Wien.

Sowohl der Ethikrat wie auch Nehammer verwiesen allerdings auch darauf, dass die Aussagen „aus dem Zusammenhang gerissen“ öffentlich wurden.