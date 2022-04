Vorarlberger Wirtschaftsbund: Ab sofort ermittelt der Staatsanwalt

Nach einer Strafanzeige durch die Finanzbehörde ist nun auch die Staatsanwaltschaft Feldkirch mit der Steueraffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes befasst. Geprüft wird der Verdacht der Abgabenhinterziehung.

Laut Medienberichten soll gegen den zurückgetretenen Wirtschaftsbund-Obmann Hans-Peter Metzler, den Finanzreferenten, den Steuerberater sowie gegen die beiden Ex-Geschäftsführer Jürgen Kessler und Walter Natter ermittelt werden. Von der Justiz gab es dazu keine Stellungnahme. Gegen Kessler soll zudem eine anonyme Anzeige eingegangen sein. Zuletzt ist auch Landeshauptmann Markus Wallner in Bedrängnis geraten. Ein Unternehmer wirft dem Landes-VP-Chef in einer eidesstattlichen Erklärung vor, für Inserate in der Wirtschaftsbund-Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft" Entgegenkommen bei Amtsbewilligungen in Aussicht gestellt zu haben. Was Wallner vehement bestreitet.

In der Steueraffäre geht die Behörde davon aus, dass der Wirtschaftsbund zwischen 2016 und 2021 rund 4,5 Millionen Euro für Inserate in besagtem Magazin eingenommen hat. Wofür viel zu wenig an Steuer abgeführt worden sei. Und statt eines Gewinns sei für die Zeitspanne ein Verlust angegeben worden. Für 1,5 Millionen Euro, die als Zuwendungen an die VP geflossen seien, habe man gar keine Steuern abgeliefert. Die Landespartei spricht von nur 900.000 Euro. Dem Wirtschaftsbund droht eine Steuernachzahlung von bis zu 1,3 Millionen Euro.

Inseratenaffäre

In der VP-Inseratenaffäre (Stichwort: "Beinschab-Tool") hat das Oberlandesgericht Wien nun die am 30. September 2021 gerichtlich bewilligte Peilung der Handys von Wolfgang und Helmut Fellner für rechtswidrig erklärt. Mit der Begründung: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat es verabsäumt, für diese Maßnahme gegen die beiden "Österreich"-Manager eine Ermächtigung der Rechtsschutzbeauftragten einzuholen.

Die Auflage, alle daraus gewonnenen Erkenntnisse zu vernichten, ist laut WKStA insofern obsolet, als bis heute noch gar keine Handy-Peilung durchgeführt worden sei, weil man den Fehler frühzeitig erkannt habe.