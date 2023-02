Vorarlberg nimmt Anlauf zur Gesamtschule

Bei der Gemeinsamen Schule oder Gesamtschule müssen Kinder nach der Volksschule nicht entscheiden, ob sie in eine Mittelschule (früher Hauptschule) oder in ein Gymnasium gehen werden. Die Einführung einer solchen flächendeckenden Schulform ist seit Jahrzehnten in Österreich ein bildungspolitisches Streitthema.

Vorarlberg hat sich 2015 zur Einführung der Gemeinsamen Schule bekannt, nachdem zwei Jahre zuvor ein breit angelegtes Forschungsprojekt gestartet worden war. Ziel ist, die gemeinsame Schule bis 2025 einzuführen. Die Bedingungen zum Start einer Modellregion zur Gemeinsamen Schule – wie sie jetzt in Vorarlberg geplant ist – sind im Rahmen der Bildungsreform 2017 festgelegt worden: Unter anderem müssen Eltern und Lehrer an jedem einzelnen betroffenen Schulstandort zustimmen, an jeder AHS-Unterstufe und jeder Mittelschule. Eine Chance auf landesweite Umsetzung gebe es nur, wenn die Gemeinsame Schule zunächst räumlich begrenzt erprobt werde, sagte Vorarlbergs Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (VP) im Landtag.

