Vorarlberg: Korruptionsstaatsanwälte ermitteln gegen Wallner

Die eidesstattliche Erklärung eines nicht namentlich genannten Unternehmers hat Folgen für den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (VP). Der Wirtschaftstreibende behauptet, dass Wallner persönlich bei einem Betriebsbesuch "klar deponiert" habe, man möge Inserate in der Wirtschaftsbund-Zeitung schalten. Dafür könne sich "die Politik entsprechend erkenntlich zeigen" etwa bei Betriebsbewilligungen.

Video: Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) soll versucht haben, seine Handydaten löschen zu lassen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) habe deshalb nun gegen Wallner wegen des Verdachts der Vorteilsnahme (§ 305 StGB) Ermittlungen aufgenommen, berichten die "Vorarlberger Nachrichten". Er habe "nie ein Inserat verhandelt oder verkauft, auch keine Gegenleistungen", sagte der Landeshauptmann in einer Reaktion. Die Ermittlungen seien eine Möglichkeit, "dem politischen Hochschaukeln dieser Lüge ein Ende zu setzen". Denn er gehe davon aus, dass im Zuge des Verfahrens "die anonymen Vorwürfe personalisiert werden". Er sichere der WKStA seine volle Kooperation zu. Letztere soll auch gegen Wirtschaftslandesrat Marco Tiller und dessen Vorgänger Karlheinz Rüdisser (beide VP) wegen Vorteilsnahme zur Beeinflussung ermitteln. Sein Amt zurücklegen will Wallner nicht. Rückendeckung gab es auch von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), für den es "weiter keinen Grund gibt", an Wallners Aussagen zu zweifeln.

Einen Rücktrittsgrund sieht man in der Opposition in einer jüngsten Meldung: Demnach wurden zwei elektronische Geräte (Handy und Tablet) von Wallner ausgetauscht. Der grüne Koalitionspartner und für IT zuständige Landesrat, Daniel Zadra, bestätigte, über den Wunsch einer Datenlöschung auf Geräten des Landeshauptmannes informiert worden zu sein. Wallners Sprecher teilte dazu mit: Der Gerätetausch sei "seit Längerem vorgesehen gewesen". Handydaten seien aber keine gelöscht worden.

Die Chefs der Oppositionsparteien, FPÖ, SPÖ und Neos nennen es dreist, den Gerätetausch als Routine darstellen zu wollen. Wallners Rücktritt sei damit unausweichlich. Die Opposition will heute einen bereits angekündigten Misstrauensantrag im Landtag einbringen. Dieser hätte nur Aussicht auf eine Mehrheit, wenn die Grünen und ein parteiunabhängiger Abgeordneter mitziehen. Sollten die Grünen Wallner tatsächlich das Vertrauen entziehen, wäre die Koalition wohl jedenfalls beendet.