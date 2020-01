Vor World Summit: Treffen von Schwarzenegger mit Kurz und Van der Bellen

Der Gipfel findet am 26. Mai zum vierten Mal in der Wiener Hofburg statt.

"Ein wichtiger Vorreiter für den globalen Klimaschutz" sei Schwarzenegger, sagte Kurz. "Österreich will europaweit eine Pionierrolle einnehmen und zeigen, dass es möglich ist, Klimaschutz mit Hausverstand zu betreiben. Denn der Schutz der Umwelt und eine starke Wirtschaft dürfen kein Widerspruch sein", betonte der Bundeskanzler. Van der Bellen bezeichnete Schwarzenegger vorab als "starken Partner im Kampf gegen die Erderhitzung", es freue ihn daher mit ihm gemeinsam den vierten AWS zu organisieren, dieser "demonstriert anhand ganz konkreter Projekte in weltweit beispielgebender Art und Weise wie Klimaschutz in Regionen, Städten und Staaten funktioniert." "Ohne sofortige und ernsthafte Schritte werden sich die Lebensbedingungen und die Gesundheit von Millionen von Menschen weiter massiv verschlechtern", betonte Arnold Schwarzenegger die Notwendigkeit zu handeln.