Vor Wien-Besuch: Orban bringt mit Skandalrede Nehammer unter Druck

Mit Viktor Orban ist morgen der umstrittenste Regierungschef der Europäischen Union zu Gast in Wien. Ab 11 Uhr empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz. Danach will man vor allem über den Kampf gegen illegale Migration reden. "Ich freue mich darauf, Viktor Orban in Wien zu begrüßen", hat der VP-Chef deshalb vorab auf Twitter verbreitet.

Doch eine als empörend aufgenommene Rede, die Orban am Samstag im rumänischen Kurort Baile Tusnad vor ungarischstämmigen Anhängern gehalten hat, wird die Dramaturgie des Staatsbesuchs durchkreuzen. In deutschen Medien wurde vor allem ein verstörender Witz über den Vorschlag der EU-Kommission, den Gasverbrauch um 15 Prozent zu senken, aufgegriffen. Er sehe nicht, "wie das erzwungen werden soll, obwohl es dafür deutsches Know-how gibt, von früher, meine ich", spielte Orban offenkundig auf die Gaskammern der Nazis an.

"Alarmiert und entsetzt"

Dass der Vizepräsident des internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, "alarmiert und entsetzt" von Nehammer klare Worte bei Orbans Besuch forderte, hatte einen weiteren Grund: In Anlehnung an die NS-Rassenlehre hatte Ungarns Premier in Baile Tusnad angesichts der Migrationsbewegung aus islamischen Ländern vor einer "gemischtrassigen Welt" gewarnt.

Demgegenüber gebe es das Karpatenbecken, wo europäische Völker wie Ungarn, Rumänen und Slowaken zueinander kämen. "Wir sind bereit, uns miteinander zu vermischen, aber wir wollen nicht zu Gemischtrassigen werden", hatte Orban schwadroniert.

Angesichts solcher Worte sähen sich Holocaust-Überlebende "an die dunklen Zeiten ihrer eigenen Ausgrenzung und Verfolgung" erinnert, sagte Heubner. Nehammer habe nun "als erster seiner europäischen Kollegen" die Möglichkeit, mit Orban über dessen Rede zu sprechen. Eine Reaktion gab es im Umfeld des Ungarn-Premiers: Dessen Beauftragte für gesellschaftlichen Anschluss, Zsuzsa Hegedüs, sprach von einer Rede, die "selbst Goebbels (Joseph, NS-Propagandaminister, Anm.) gefallen hätte", und trat zurück.

Der Erwartungsdruck auf den Bundeskanzler wurde gestern auch vom Koalitionspartner erhöht. Der Besuch des "isoliertesten Regierungschefs der EU" sei hoch problematisch, sagte David Stögmüller im Gespräch mit den OÖNachrichten. Nehammer müsse Orbans Rede "sehr wohl ansprechen".

Etwas zurückhaltender fiel die offizielle Reaktion von Grünen-Chef Werner Kogler aus. Diese bezog sich auf Orbans Kritik an den EU-Sanktionen gegen Wladimir Putin wegen Russlands Einmarsch in der Ukraine (siehe Kasten). Das zeige, dass Orban "Ungarn nicht als Teil des westlichen Demokratie- und Lebensmodells sehen will".

Man gehe deshalb davon aus, dass "Bundeskanzler Nehammer das Treffen mit Orban auch dazu nützen wird, die Bedeutung der europäischen Einheit gegen den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine zu unterstreichen", hieß es seitens der Grünen.

Heftiger fiel die Reaktion aus der SP aus: Die EU-Abgeordnete Bettina Vollath sieht durch Orbans Besuch Österreichs Ansehen in der Union gefährdet.

Aus dem Kanzleramt gab es zunächst keine Reaktion. Wie in der Vergangenheit werde man Orban "höflich, aber bestimmt" widersprechen, wenn dieser Grundwerte in Frage stelle, hieß es aus dem Umfeld von Nehammer.