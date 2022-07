Vor Sommerpause: "Fragestunde" mit Nehammer im Nationalrat

Der Nationalrat verabschiedet sich heute in Sommerpause. Dabei stehen unter anderem eine Dienstrechtsnovelle, die den Quer-Einstieg in den Lehrerberuf erleichtern soll, die Rücknahme der Familienbeihilfe-Indexierung, eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung der Kindergärten und die Wahl von Gabriela Schwarz (ÖVP) zur Volksanwältin am Programm.Wien. Zudem werden am Freitag die Kostensätze in der Grundversorgung für Flüchtlinge erhöht. Zu Beginn steht aber Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den Abgeordneten in der "Fragestunde" Rede und Antwort.

