Vor roter Entscheidung: Handyverbot und die Angst vor einer Verlängerung

"Positiv war auf jeden Fall, dass diese Befragung eine Dynamik ausgelöst hat. Es gibt ein enormes Interesse an der Sozialdemokratie, außerdem haben wir allein in Oberösterreich an die tausend neue Parteimitglieder gewonnen." Landes-SP-Chef Michael Lindner sieht sich durch die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur in seiner Meinung bestätigt, wonach die Sozialdemokratie dauerhaft solche Beteiligungsprozesse brauche, um wieder Frische zu tanken.

Lindner spricht es nicht offen aus, aber es ist ihm anzumerken, dass er trotzdem auch froh ist, wenn am Montagabend feststeht, wer von den drei Kandidaten für den Parteivorsitz nun das Rennen gemacht hat: die aktuelle Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. "Wir haben keine leichte Zeit hinter uns und müssen jetzt wieder zu einer Einheit zusammenfinden. Die Persönlichkeit an der Spitze muss daher rasch Einigkeit herstellen und ein Team präsentieren", sagt Lindner.

Kandidat der Parteilinken: Andreas Babler Bild: APA/Alex Halada

Dass Babler auch dann beim Sonderparteitag in Linz am 3. Juni für den Parteivorsitz kandidieren will, wenn er beim Mitgliedervotum nicht an erster Stelle liegt, hält Lindner für falsch. "Ich glaube, niemand kann ein Interesse daran haben, den Showdown noch einmal bis zum Sonderparteitag am 3. Juni zu verlängern. Rendi-Wagner und Doskozil haben angekündigt, dass sie das Mitgliedervotum akzeptieren, das erwarte ich mir auch von Babler", sagt Lindner.

Lindner ist zuversichtlich, dass die Beteiligung an der Befragung hoch ausfällt. Das Interesse an der Basis sei enorm gewesen. "Ich rechne schon damit, dass wir deutlich über der 50-Prozent-Marke liegen, möglicherweise sogar über der Zwei-Drittel-Grenze." Die SPÖ hat rund 148.000 Mitglieder.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Bild: APA/Tobias Steinmaurer

Dass es in den vergangenen Tagen Differenzen zwischen SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und der neuen Leiterin der SP-Wahlkommission, Michaela Grubesa, gab, legt offen, dass die Auszählung in den Lagern aller drei Bewerber um den Parteivorsitz mit Hochspannung verfolgt wird. Vor der Sitzung der Wahlkommission am Montag Vormittag müssen alle Kommissionsmitglieder ihre Mobiltelefone abgeben, damit keine Ergebnisse vorab nach außen dringen. "Die Validität des Ergebnisses muss gesichert sein, alles andere wäre schlimm. Daher unterstützen wir auch die Sicherheitsmaßnahmen, die die Kommissionsleitung getroffen hat", sagt Lindner.

"Vermutlich war diese Befragung die einzige Möglichkeit, eine Klärung der Frage des Parteivorsitzes herbeizuführen", lautet das Resümee des Linzer SP-Bürgermeisters Klaus Luger. Das Prozedere der Befragung sei zwar über weite Strecken "semiprofessionell" gewesen. "Aber das ist jetzt auch schon verschüttete Milch", sagt Luger.

Wer gewinnt? "Ich habe überhaupt kein Gefühl", sagen sowohl Luger als auch Lindner, die beide Doskozil unterstützen.

Am Montag tagt die SP-Wahlkommission

Am Montagvormittag tritt die Bundeswahlkommission der SPÖ zur Auswertung der Mitgliederbefragung im Renner-Institut in Wien zusammen. Wie lange es dauern wird, bis ein Ergebnis feststeht, darauf wollte man sich nicht festlegen. Inoffiziell ist für 17 Uhr eine Pressekonferenz mit der Bekanntgabe des Ergebnisses vorgesehen.

Neben den Stimmzetteln müssen auch die Online-Stimmabgaben ausgewertet werden, zudem wird die Wahlkommission Stichproben zur Überprüfung auszählen. Oberösterreichs Vertreter in der Kommission sind Landtagsklubchefin Sabine Engleitner-Neu, der Geiersberger Bürgermeister Fritz Hosner und SJ-Vorsitzende Nina Andree.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.