Koalition: Vor der weihnachtlichen Bescherung ging es um Leuchttürme

Am Tag vor Weihnachten haben einander die Parteichefs Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) getroffen, um über Leuchtturmprojekte der künftigen Regierung zu sprechen. „Ziel war es, diese Projekte insbesonders aus budgetärer Sicht zu bewerten und zu priorisieren, um so wirtschaftlichen Aufschwung, nachhaltige positive Veränderungen und soziale Sicherheit in Österreich voranzutreiben“, hieß es danach in einem gemeinsamen schriftlichen Statement.