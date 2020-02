Der "politische Aschermittwoch", einst von Jörg Haider im blauen Terminkalender etabliert, treibt heute den aktuellen und den verstoßenen FP-Obmann auf die Bühne. Wenn auch mit der örtlichen Distanz von 250 Kilometern werden Norbert Hofer in Ried im Innkreis und Heinz-Christian Strache im Wiener Prater einander am Abend zumindest verbal in die Quere kommen.