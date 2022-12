Von Schmerz und Poesie

„Impressionist Oil Painting of Soldiers Eating Soup“. Dies gab unser Grafiker zur Illustration des Textes von Thomas Arzt einer künstlichen Intelligenz im Internet vor, das ist es, was sie daraus machte. Mehr zum Thema KI lesen Sie heute im „Wochenende“.

Manchmal denke ich noch an das Gedicht. Ein Kinderreim, entstanden für meine erste Tochter. Sie lag auf meinem Arm, ich schunkelte sie spätnachts in den Schlaf. Ich hatte es mit Hopsen versucht, Tanzen, irgendeinem Singsang. Dann fielen mir die Zeilen ein. So wie heute. Auch wenn meine Kinder mittlerweile zu schwer geworden sind, zum Schunkeln auf einem Arm, die Verse sind noch da. Und traurig aktuell. Denn 2022 hat mich daran erinnert, dass Kriege immer und überall vom Zaun gebrochen werden.