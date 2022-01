Von Petrovic bis Chorherr: Die Grünen und der Zores mit der alten Chefpartie

Peter Pilz (67), Madeleine Petrovic (65), Christoph Chorherr (61) und Eva Glawischnig (52) waren in Stil und Charakter höchst unterschiedliche Akteure der Innenpolitik. Was die vier eint, ist, dass sie insgesamt 15 Jahre den Grünen in der Opposition als Führungsspitze ihren Stempel aufgedrückt haben. Die Ökopartei geht heuer mit Vizekanzler Werner Kogler in ihr 36. Bestandsjahr.