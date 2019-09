Von Mindestlohn bis zur Lkw-Maut: Rendi-Wagner ruft die "rote Wende" aus

Zwei Wochen vor dem Urnengang hat SP-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner am Freitag ihr Wahlprogramm (Motto: "Menschlichkeit siegt") vorgelegt. Die SPÖ wolle damit nach Türkis-Blau einen Wechsel in Richtung Zusammenhalt und sozialen Ausgleich vollziehen.

"Wer ÖVP wählt, bekommt FPÖ-Politik", warnte Rendi-Wagner gleichzeitig vor einer ihrer Ansicht nach von VP-Obmann Sebastian Kurz geplanten Neuauflage der geplatzten Koalition. Klares Indiz dafür sei, dass sich Kurz zuletzt für eine "ordentliche Mitte-Rechts-Politik" nach der Wahl ausgesprochen habe. FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer bettle quasi um die Fortsetzung der Zusammenarbeit, die für eine Politik der Spaltung und Hetze, der Verbindung zu rechtsextremen Gruppen und der Korruption stehe.

> Video: Präsentation des SPÖ-Wahlprogramms

Inhaltlich verspricht die SPÖ Entlastung im Umfang von sieben Milliarden Euro durch Steuersenkungen. Dazu gehört die Einführung eines Vollzeit-Mindestlohns von 1700 Euro, bis zu dieser Grenze soll keine Lohnsteuer anfallen. Ebenfalls in diesem Kapitel findet sich die Millionärsabgabe (0,5 Prozent pro Jahr ab einem Vermögen von einer Million Euro, ab zehn Millionen ist ein Prozent fällig). Beim Thema Wohnen will man die Maklergebühr für Mieter sowie die Mietensteuer abschaffen und einen Wohnbonus einführen.

In ihren Plänen zur Bildung sieht Rendi-Wagner den Ausbau der Ganztagsschulen vor. Dafür sollen 5000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen werden. Außerdem will die SPÖ den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr.

Für den Klimaschutz will die SPÖ einen eigenen Fonds einrichten. Jährlich eine halbe Milliarde Euro soll eine kilometerabhängige Lkw-Maut bringen, die auf allen Straßen Österreichs eingehoben werden soll. Damit soll etwa das Klimaticket finanziert werden, mit dem man bundesweit alle öffentlichen Verkehrsmittel um drei Euro pro Tag nutzen kann. Außerdem: eine Pendlerpauschale mit Klimabonus und eine Offensive zur Elektrifizierung von Bahnstrecken.

Im Kapitel Sozial- und Gesundheitspolitik plädiert die SPÖ für eine gesetzlich verankerte Garantie des Staates zur Pflege-Finanzierung. Aus einem zugehörigen Fonds sollen mobile und stationäre Pflege finanziert werden. Den Familien soll dabei überlassen werden, welche Betreuungsform sie wählen. In der Gesundheitsversorgung sollen die langen Wartezeiten durch die Vergabe von mehr Kassenverträgen verkürzt werden.

Finanzierung: Insgesamt will die SPÖ bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 rund zwölf Milliarden Euro bewegen. Das Programm sei ausfinanziert, sagte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.

Nach SP-Berechnungen sollen vier Milliarden Euro aus Budgetüberschüssen analog zur Wifo-Prognose kommen. 3,2 Milliarden Euro seien aus Verwaltungseinsparungen und "Minderausgaben durch Wachstumseffekte" zu lukrieren. Und schließlich 4,8 Milliarden Euro durch "gerechte Steuern" auf die Erlöse von internationalen Großkonzernen, die Schließung von Steuerschlupflöchern sowie die bereits erwähnte Millionärsabgabe. (luc)

„Rot-Show“ auf dem Linzer Hauptplatz

SP-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner war gestern, Freitag, am späten Nachmittag in Linz – bei der „Rot-Show“ auf dem Hauptplatz. Die oberösterreichische Landeshauptstadt war die dritte Station dieser vierteiligen Wahlkampf-Tour, nach Wien und Korneuburg und vor Graz nächsten Freitag.

Laut SPÖ waren mehr als 2000 Besucher auf dem Linzer Hauptplatz. Neben Musik und Kinderprogramm gab es Auftritte von Rendi-Wagner, Landesparteichefin Birgit Gerstorfer, Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer, Gewerkschafter Rainer Wimmer, dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger und den Nationalrats-Kandidaten Alois Stöger, Eva-Maria Holzleitner, Dietmar Keck und Hermann Krist.

„Ich will einen Politikwechsel in unserem Land. Dazu braucht es die SPÖ“, sagte Rendi-Wagner in ihrer Rede. Inhaltlich ging es um Wohnen, Kinderbetreuung, Arbeit und Gesundheit. Über den Wahlkampf sagte die rote Bundesparteivorsitzende: „Die Menschen, die ich getroffen habe, wollen keine Schmutzkübel, sondern konkrete Antworten.“