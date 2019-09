"Es gibt jene, die für die Heimat eintreten, das sind wir. Und es gibt die, die auf die Heimat hintreten, das sind die linken Vögel." "Der ÖVP müsste man Eisenstangen in die Haxen montieren, damit sie nicht immer weiche Knie bekommt" – beim Wahlkampfauftakt der Bundes-FPÖ am Samstag in der PlusCity holte Herbert Kickl zum Rundumschlag gegen die anderen Parteien, seine Kritiker und sogar Kardinal Christoph Schönborn aus.