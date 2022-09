Während sich in Tirol die Koalitionsverhandler in Stellung bringen, werden in den Bundesparteien die Ergebnisse der heuer einzigen Landtagswahl analysiert. In der Folge einige Aufschlüsse, Trends und Einsichten. Schwarzes Fünfeck: Wenn VP-Obmann Karl Nehammer trotz massiver Stimmenverluste durchatmen kann, gibt es dafür einen pragmatischen Hintergrund: Rekordtief hin oder her, Anton Mattle wird aller Voraussicht nach der nächste Tiroler Landeshauptmann. Womit das Machtgefüge mit fünf