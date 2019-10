Von der Hofburg in Verhandlungen: Grüne bereiten sich auf Sondierung vor

Am Mittwoch waren Wahlsieger Sebastian Kurz (VP), SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FP-Chef Norbert Hofer zu den Einzelgesprächen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen.

Heute komplettieren Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und Neos-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger den Besuchsreigen in der Hofburg. Dann wird Van der Bellen Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen – und dieser die anderen Parteichefs zu Sondierungen laden. Besonders nachgiebig zeigte sich Kurz gestern nicht: Mit diesem Wahlergebnis sei klar, dass die ÖVP den "eindeutigen Auftrag" erhalten habe, "den bisherigen Weg" fortzusetzen. Das könnte er freilich nur mit der FPÖ, was derzeit bekanntlich aus vielerlei Gründen nicht die logischste Variante ist.

Die Koalition der Wahlsieger müsste inhaltlich dagegen eine Kurskorrektur bringen, damit die Grünen überhaupt darüber nachdenken, machte Kogler gestern klar. Er erwarte nächste Woche die Vorgespräche zu Sondierungen, "dann werden wir weitersehen, that’s it". Den Fokus will Kogler, wie er sagte, vorerst auf den Aufbau des Parlamentsklubs und die parlamentarische Arbeit legen (Details siehe Box). Als "Koalitionsbedingung" seien grüne Pläne nicht zu verstehen, "weil so weit sind wir noch lange nicht".

Die Außendarstellung ist das eine, inoffiziell laufen bei den Grünen die Vorbereitungen auf Sondierungsgespräche – die in etwaige Koalitionsverhandlungen münden könnten – auf Hochtouren.

Grüne Themenvorbereitung

"Die Differenzen sind fundamental", heißt es in der Partei, doch entgehen lassen wollen sich die Ökos die Chance auf eine Regierungsbeteiligung auch nicht ohne Weiteres, so der Tenor. Kogler hat daher nicht nur eine Vollmacht zur Zusammenstellung eines Sondierungsteams erhalten, tatsächlich hat der Bundesvorstand schon ein Team bestellt, das sich unter Beiziehung von Experten penibel auf alle Themen vorbereitet. Man will Kurz bestens gerüstet gegenübertreten.

Über Teammitglieder und Themen, die als "Leitprojekte" zu einem Forderungskatalog zählen könnten, herrscht Stillschweigen. Auch das zeigt die Ernsthaftigkeit.

Eines, heißt es bei den Grünen unisono, werde es sicher brauchen: Zeit – sowohl fürs Sondieren als auch für Verhandlungen.

Grüne wollen rasch Transparenzpaket umsetzen

Sondierungen hin oder her, Grünen-Bundeschef Werner Kogler will sich auch auf die Arbeit im Parlament konzentrieren. Das grüne Wahlergebnis sieht er als „Riesenauftrag“ der Klimaschutzbewegung an die Grünen. Ein Klimaschutzplan sei daher eines der ersten Projekte, das er im Nationalrat voranbringen will. Als „Nagelprobe“ für die anderen Parteien sieht er ein Transparenzpaket für die Parteifinanzen mit Rechnungshof-Kontrolle und strafrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen. „Da braucht es noch keine neue Regierung, um das umzusetzen“. Ebenfalls am Plan: Maßnahmen gegen Kinderarmut.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at