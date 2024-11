Vom Impfen bis zur Telemedizin: Die Forderungen der Apothekerkammer

Ein Ansatz: Die Patienten könnten direkt vor Ort in der Apotheke online mit einem Arzt verbunden werden.

Wann es eine neue Bundesregierung gibt und wie diese aussieht, ist noch offen. Klar ist hingegen, was sich die Apothekerkammer von den künftig Regierenden erwartet.

Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer OÖ, und Vizepräsidentin Monika Aichberger, präsentierten am Montag einen Forderungskatalog. Mittels 7-Punkte-Programm skizzierten sie die aus ihrer Sicht notwendigen Reformen und Maßnahmen. Nicht für alle davon sind gesetzliche Änderungen notwendig. "Wir alle wissen, dass es finanziell eng ist. Umso wichtiger ist es, dass wir die vorhandenen Ressourcen effizient einsetzen", sagte Veitschegger.

Thomas Veitschegger und Monika Aichberger von der oö. Apothekerkammer Bild: privat

Eine der zentralen Forderungen betrifft das Impfen. Veitschegger bekräftigte einmal mehr, dass es dringend die nötigen Änderungen brauche, damit Apotheker impfen dürfen. Tätig werden sollen diese bei Auffrischungsimpfungen wie Influenza oder FSME, nicht aber bei Erstimpfungen. Diese Neuerung wäre ein wesentlicher Baustein, um die schlechten Durchimpfungsraten zu erhöhen, ist Veitschegger überzeugt. Der Widerstand dagegen ist - wie berichtet - allen voran in der Ärztekammer allerdings groß.

Ein weiterer Punkt betrifft den Ausbau der telemedizinischen Angebote und die Verzahnung mit der Gesundheitshotline 1450. Die Idee dahinter ist, dass Patienten, die in die Apotheke kommen und ein Rezept benötigen, vor Ort - in Kooperation mit 1450 - online mit einem Arzt verbunden werden können.

Stellt der kontaktierte Arzt ein E-Rezept aus, könne der Patient dieses gleich in der Apotheke einlösen. Damit könne ein wesentlicher Beitrag zur Patientenlenkung geleistet werden und verhindert werden, dass Patienten die Apotheke in Richtung Krankenhaus verlassen, weil kein niedergelassener Arzt verfügbar ist, sagt Aichberger und skizzierte das am Beispiel einer Corona-Infektion und einer möglicherweise angebrachten Paxlovid-Behandlung.

Zum Auftakt ein Pilotprojekt?

Sie betonte in dem Kontext auch, dass - sollte der Arzt diese zur Diagnostik benötigen - in der Apotheke Parameter wie Blutzucker oder Entzündungswert erhoben werden können. Gerade für ältere Patienten wäre ein solche durch das Apothekerteam organisierte und unterstützte Anwendung von Telemedizin ein Vorteil, führte Aichberger weiter aus.

Aktuell gibt es solche telemedizinischen Stellen bei 1450 noch nicht, zum Auftakt könnte, so das Ansinnen der Spitze der oö. Apothekerkammer, mit einem Pilotprojekt gestartet werden. Finanziert werden müssten die Stellen von Sozialversicherung, Land und Bund - potenziell in Form einer Drittelfinanzierung.

