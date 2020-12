Vom Hausarzt zu mobilen Angeboten: Wo in Österreich geimpft werden soll

Nach den ersten Impfungen am Sonntag wurde gestern mit einer umfassenden Aufklärungskampagne begonnen. Die Impfbereitschaft ist in Österreich laut jüngsten Umfragen gering. Mitte Dezember gab nur jeder Fünfte in einer Gallup-Umfrage an, dass er sich sicher gegen Covid-19 immunisieren lassen wolle, jeder Vierte sagte, er werde dies wahrscheinlich tun.

Die Aufklärungskampagne steht unter dem Motto "Die Schwächsten zuerst". Der Rektor der Medizinischen Universität Wien, Markus Müller, der seit Beginn der Coronakrise der Bundesregierung beratend zur Seite steht, wirbt in einem Spot für die Impfung: Sie sei für alle verfügbar, gratis, sicher, wirksam und könne einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Pandemie leisten. Neben Müller sollen im Laufe der kommenden Wochen weitere medizinische Kapazunder eingebunden werden.

80 Prozent Immunisierungsrate

Am Montag meldete sich auch der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch zu Wort. Er erwarte bis Ende 2021 eine Immunisierungsrate von bis zu 80 Prozent, sagte er auf Ö1. Dabei gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder würden die Menschen sich impfen lassen oder die Krankheit durchlaufen. Wenisch erhielt am Sonntag als einer der Ersten eine Covid-Impfung. Von Berufs wegen habe er ein hohes Infektionsrisiko, sagte Wenisch, die Entscheidung für die Impfung sei ihm deshalb leichtgefallen. Eine Entspannung auf den Intensivstationen erwartet er für April oder Mai, wenn schon eine gewisse Anzahl an Personen geimpft sei.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gab gestern bekannt, wie die Impfungen verteilt werden sollen. Ziel sei es, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen und nicht umgekehrt. Ab 12. Jänner sollen in einer ersten Phase die Bewohner von Pflegeheimen sowie das medizinische Personal geimpft werden. Ab Februar sollen ältere Menschen, die nicht in Heimen wohnen, und Risikopatienten das Vakzin erhalten. Sie sollen von ihrem Hausarzt aktiv angesprochen werden. Bei den niedergelassenen Ärzten soll der noch nicht zugelassene Impfstoff von AstraZeneca zur Anwendung kommen, dessen Distribution deutlich einfacher ist. Erwartet wird, dass dieser Impfstoff im Februar zugelassen wird.

Der aktuell verwendete Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei minus 74 Grad gelagert werden. Er kann deshalb nur in einem größeren Rahmen innerhalb von 120 Stunden geimpft werden. Angedacht ist, dass Impfstraßen in den Gemeinden eingerichtet werden, aber auch dass in größeren Firmen die Betriebsärzte die Impfungen geballt durchführen.

Hotline: 20.000 Anfragen

Für zusätzliche Informationen wurde bereits eine Impf-Hotline beim Gesundheitsministerium eingerichtet, bisher gab es rund 20.000 Anfragen.

Die Neos forderten gestern eine nationale Allianz, um das Vertrauen in die Immunisierung zu erhöhen. Die FPÖ wiederum kritisierte, dass im Nationalen Impfgremium von 14 Mitgliedern fünf vom Ministerium gestellt werden. Für ein unabhängiges Gremium brauche es ein öffentliches Hearing, forderte die FPÖ.

