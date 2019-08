Vom Abseits mitten ins Machtspiel: Die Wiederauferstehung der Grünen

In der ÖVP wird die Liste jener Spitzen, die sich öffentlich gegen eine Neuauflage mit der FPÖ aussprechen, täglich länger. Gestern war es die Tiroler Landesrätin und AAB-Chefin Beate Palfrader, die von einem "nicht wünschenswerten" Modell sprach. Deshalb und weil Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) die große Koalition zur überholten Variante erklärt hat, rücken die Grünen in den Fokus der Machtspiele. Ausgerechnet die Ökopartei, die nach dem Debakel 2017 seit 22 Monaten nicht einmal mehr im Nationalrat vertreten ist.

Die bisher einzige Chance auf Ministerämter hatten die Grünen zum Jahreswechsel 2002/2003, als VP-Kanzler Wolfgang Schüssel nach einem fulminanten Wahlsieg den damaligen Bundessprecher Alexander Van der Bellen zu Verhandlungen lud, um am Ende doch Schwarz-Blau II zu besiegeln.

Für ein Déjà-vu mit Kurz bei offenem Ausgang müssten die Grünen aber am 29. September wohl bei 15 Prozent landen. In den Umfragen liegen sie momentan bestenfalls bei 12. Der langjährige Van der Bellen-Sprecher und dann Parteistratege, Lothar Lockl, sieht die Grünen in einer gefährlichen Stimmung. Ging es 2017 um Asyl, so sei diesmal die Klimakrise das bestimmende Thema, weil es bei den Menschen angekommen ist. In der Umweltpartei herrsche deshalb Euphorie, viele gehen deshalb schon vom zweistelligen Ergebnis aus. Bei eher zart Grün-Affinen könne das zum Schluss führen: "Die Grünen liegen eh gut und um den Klimaschutz wollen sich auch die anderen kümmern. Da kommt’s auf meine Stimme nicht an", warnt Lockl.

Gleichzeitig gibt es Lob für Werner Kogler, der als Spitzenkandidat breiter als seine Vorgängerinnen wirkt, etwa "auch in ländlichen Milieus, weil er Alltagsprobleme anspricht". Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit einer von Kurz auf stramm rechts getrimmten ÖVP sei kein Schaden, solange Kogler "keine offensive Koalitionsansage macht". Mit dem offenen Gedankenspiel für Türkis-Grün würden Befürworter eher die Hoffnung verbinden, "dass die ÖVP dann wieder christlich-sozialer werden würde".

"Auffällige" Offenheit

Dass sich der Ex-Kanzler alle Optionen, selbst eine mit Grünen und Neos offenhält, sei schon "auffällig". Kurz werde nicht nur aus Ibiza, sondern auch aus 2003 seine Schlüsse ziehen, glaubt Lockl, der bei den Verhandlungen damals selbst nah dran war. Schwarz-Blau II habe ja "beiden nicht wahnsinnig gut getan" (FP-Spaltung, Kanzler-Verlust 2006 für die ÖVP, Anm.). Das könne diesmal eine realistischere Perspektive für Schwarz-Grün ergeben.

Allerdings: Die personellen Querverbindungen der beiden Parteien beschränken sich auf die Länder, etwa die Regierungen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg; in Oberösterreich pflegt Grünen-Landesrat Rudi Anschober den Kontakt. Kurz selber hat kaum Bande zu Grün geknüpft, heißt es. Nachsatz: außer zu Kogler.

"Im echten Leben kämpfen die Grünen alleine"

Schon voll im Wahlkampfmodus präsentierte Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler gestern das Programm für die Kampagne. Durch fast alle Kapitel zieht sich der Umwelt- und Klimaschutz.

Dass nun alle Parteien das Ökothema entdeckt haben, ist für Kogler kein Problem („besser, als sie hysterisieren andere Themen“). Davon abgesehen, würden die Grünen „im echten Leben meist alleine kämpfen“. Das gelte nicht nur für „die türkisen Schnösel“, wenn diese die aufkommensneutrale ökologische Steuerreform als Steuererhöhung desavouieren, sondern auch für die SPÖ, die oft auf der anderen Seite stehe.

Um Österreich in Ökofragen vom Nachzügler wieder zum Vorreiter zu machen, würden keine einzelnen PR-Gags helfen. Kogler will nach der Wahl einen „Klimakassasturz“, ein aufkommensneutrales Klimabudget und einen Klimacheck für jedes neue Gesetz. Die Grünen werben für die Energiewende, Gebäudesanierung, Ökolandbau und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at